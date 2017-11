"Paris, etc." : ce qu’il faut savoir sur la nouvelle série féministe de Canal +

publié le 27/11/2017 à 20:29

La Parisienne est le summum du chic, de l’élégance, de la féminité et du bon goût... Les poncifs ont la vie dure. L’actrice et réalisatrice Zabou Breitman semble bien décidée à détruire avec le lancement de sa série Paris,etc. Cette nouvelle création originale estampillée Canal + explore les tourments et tracas quotidiens, mais aussi les désirs et envies enfouies des Parisiennes. Enfin, des Parisiennes et pas que : la fiction est avant tout une ode à toutes les femmes.



Composée de douze épisodes de trente minutes, cette "dramédie" suit le parcours de cinq personnages féminins et leur petit train-train. Ici, pas d’enquêtes rocambolesques comme les thrillers français en sont habituellement friands (fait d’autant plus vrai quand il s’agit des fictions de la chaîne cryptée).

Face à la morosité ambiante et aux séries de plus en plus sombres, ce nouveau programme tentera d’imposer son ton et sa fraîcheur. Alors, avant de vous lancer dans le visionnage, petit échantillon de tout ce qu’il faut avoir en tête.



Une série chorale avec une véritable identité

Vous l’aurez compris, la série suit cinq femmes, représentatives de différents milieux, parcours et générations. Il y a Zabou Breitman bien sûr, qui ne pouvait pas rester à l’écriture du scénario, et qui campe Gil, quinquagénaire puéricultrice à Tahiti de retour dans la capitale.



Mais aussi les quadras Marianne (Valeria Bruni Tedeschi), patronne d'un service de gériatrie et Nora (Naidra Ayadi), traductrice en difficulté. Sans oublier Mathilde (Anaïs Demoustier), la trentenaire de la bande, masseuse à domicile et Allison (Lou Roy Lecollinet), jeune provinciale fraîchement débarquée, qui découvre la Ville Lumière à travers son stage dans un restaurant huppé.



Tour à tour, elles exposent et explorent leur vision de l’amour, du sexe, jonglant entre carrière, enfants et semblant de stabilité sentimental. Une énième tentative d’adaptation de Sex and The City ou un Plus belle la vie version bobo penseront alors certains. Eh bien que nenni : très vite, la série impose un ton singulier, féministe et cynique qui s’émancipe des clichés et qui fait d’elle une œuvre bien à part.



Le fruit d’un travail d’équipe

Si le nom de Zabou Breitman revient sur toutes les lèvres, il n’est toutefois pas le seul qui mérité d’être cité. Paris, etc. est, comme la plupart des grands projets, le fruit d’un travail d’équipe. Pour l’anecdote, le projet est né d’une idée de la réalisatrice et actrice Maïwenn et de la chroniqueuse du Journal du Dimanche Anne Bereste, spécialiste de la vie parisienne.



Ce n’est qu’après que Zabou Breitman s’est ajoutée à l’écriture. Côté bande-son, aérienne à souhait, on retrouve Benjamin Biolay, qui signe une partition sans faute, groovy juste ce qu’il faut.

Un programme "olé olé"

Particularité de Paris,etc. : chaque volet s’ouvre sur une audacieuse scène de copulation. Autant dire que si la série est diffusée en première partie de soirée, elle reste vivement déconseillée aux spectateurs les plus pudibonds, tant elle additionne les scènes plus crues les unes que les autres.





Le but n’étant pas de choquer les mœurs, mais d’offrir une vision franche de la sexualité libre et contrôlée des Parisiennes, pour ne pas dire des femmes, tout simplement.

> PARIS ETC., la bande-annonce (version longue)