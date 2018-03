Lessons in Hitchhiking - It Happened One Night (7/8) Movie CLIP (1934) HD

publié le 25/02/2017

C'est le rendez-vous cinéma le plus important de l'année. Le 26 février prochain, au Dolby Theatre d'Hollywood, se déroulera la 89e cérémonie des Oscars. Comme chaque année, la remise de prix récompensera les plus grandes productions cinématographiques des 12 mois écoulés. Si rien n'est encore joué, certains favoris se détachent de manière évidente et autorisent certains pronostics.



Parmi eux, La La Land, la comédie musicale de Damien Chazelle qui comptabilise pas moins de 14 nominations, un record détenu jusqu'à présent par Titanic. Premier Contact et Moonlight, tous les deux nommés dans 8 catégories, sont également en bonne position pour repartir récompensés.

Si le cinéma américain est évidemment mis à l'honneur, les cinéphiles français ont, eux aussi, de quoi frétiller. Parmi les nommée pour l'Oscar de la Meilleure actrice figure le nom d'Isabelle Huppert, pour son rôle dans Elle de Paul Verhoeven. Elle se mesurera à Meryl Streep, Natalie Portman, Emma Stone et Ruth Negga. Il est déjà arrivé que des représentants de l'Hexagone repartent avec la précieuse statuette. Retour sur ces acteurs et actrices français récompensés par l'Académie américaine.

1. Claudette Colbert, Oscar de la Meilleure actrice (1935)

Claudette Colbert est décédée en 1996, à l'âge de 92 ans. Elle est pourtant l'héroïne de l'une des scènes les plus cultes de l'âge d'or d'Hollywood. C'est elle qui, dans New York-Miami, donne une leçon d'auto-stop à Clark Gable. Alors que le comédien tente - sans succès - d'arrêter des voitures en tendant le pouce, elle réussit sans mal à attirer l'attention d'un automobiliste en soulevant sa jupe pour dévoiler un peu de ses jambes.



Dans ce film, elle interprète une jeune femme qui fuit un père sur-protecteur pour se rendre à New York. Sur la route, elle rencontre Peter Warne, un journaliste au chômage. Ils entament alors un voyage semé de péripéties à travers les États-Unis. Ce rôle lui vaudra l'Oscar de la meilleure actrice en 1935, lors de la septième cérémonie des Oscars.



Si elle était bel et bien américaine, Claudette Colbert (de son vrai nom Émilie Chauchoin) est née à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Une naissance qui en fait la première représentante de l'Hexagone a être récompensée par l'Oscar de la Meilleure actrice.

Claudette Colbert, actrice née en France récompensée aux Oscars en 1935 Crédit : AFP

2. Simone Signoret, Oscar de la Meilleure actrice (1960)

En 1960, l'actrice française Simone Signoret se retrouve en compétition avec Audrey Hepburn, Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor et Doris Day pour l'Oscar de la Meilleure actrice, grâce à son rôle dans Les Chemins de la haute ville, film britannique de Jack Clayton. Elle y interprète Alice, une femme malheureuse en ménage, charmée par un homme plus jeune lui-même engagé avec une autre.



Un personnage qui lui permettra de supplanter ses illustres consœurs et de repartir avec la statuette. Bouleversée en entendant son nom, elle s'avance jusqu'à la scène en tentant de garder sa contenance. Une fois face à l'assistance, le visage ruisselant de larmes, elle évoque sa nationalité et insiste sur l'honneur qui lui est fait : "Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela signifie pour moi, étant française. Vous ne pouvez pas."

Simone Signoret aux côtés de Charlton Heston, sacré Meilleur acteur le même soir pour son rôle dans Ben-Hur Crédit : STAFF / AFP

3. Lila Kedrova, Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle (1965)

Actrice française d'origine russe, Lila Kedrova a connu une carrière internationale, dirigée par des réalisateurs français, allemands, espagnols ou encore grecs. C'est le cas de Michael Cacoyannis, qui lui offrira un rôle à dans Zorba le grec, sorti en 1964. Sa prestation lui vaudra l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle.



Dans un anglais difficile, le regard émerveillé, l'actrice cherche ses mots avant de simplement remercier l'assistance d'un "Thank you !" ébahi.

Lila Kedrova, avec l'acteur américain Karl Malden Crédit : DALMAS/SIPA

4. Juliette Binoche, Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle (1997)

Il faudra attendre 32 ans avant qu'une comédienne française soit de nouveau récompensée lors de la cérémonie américaine. C'est Juliette Binoche qui succède à Lila Kedrova en 1997, avec son rôle d'infirmière militaire dans Le Patient anglais d'Anthony Minghella. Elle réussit à s'imposer face à Lauren Bacall, Joan Allen, Barbara Hershey et Marianne Jean-Baptiste et remporte l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle.



Après un sursaut de surprise en entendant son prénom, elle récupère son prix des mains de Kevin Spacey et affirme au micro n'avoir rien préparé : "Je pensais que ce serait Lauren qui l'aurait, et je pense qu'elle le mérite." Perdant un peu de son calme, elle laisse exploser sa joie dans un rire : "Je suis tellement émerveillée", lâche-t-elle, avant d'ajouter : "C'est un rêve. Ce doit être un rêve français, je crois."

Juliette Binoche, le soir de sa victoire Crédit : KIM KULISH / AFP

5. Marion Cotillard, Oscar de la Meileure actrice (2008)

Tout le monde se souvient de la victoire écrasante de l'actrice révélée par Taxi grâce au biopic La Môme d'Olivier Dahan. Son époustouflante interprétation d'Édith Piaf lui permet de devenir la première actrice à cumuler, pour un seul rôle, le Golden Globe, un BAFTA, un César et un Oscar.



Fébrile, entre le rire et les larmes, elle récupère son prix et commence par remercier le réalisateur qui l'a dirigée, s'écrit "Thank you so, so much !" à l'intention des membres de l'Académie, et conclut en affirmant que "C'est vrai, il y a des anges dans cette ville !"

Marion Cotillard recevant son Oscar en 2008 Crédit : GABRIEL BOUYS / AFP

6. Jean Dujardin, Oscar du Meilleur acteur (2012)

Il n'est pas surprenant que The Artist, véritable déclaration d'amour au cinéma muet d'Hollywood, ait conquis le milieu du cinéma US. En 2012, ses représentants décident de récompenser Jean Dujardin, interprète principal du film de Michel Hazanavicius, en lui décernant l'Oscar du Meilleur acteur. Il est, à ce jour, l'unique comédien hexagonale masculin à avoir été distingué par la cérémonie de remise des prix.



À la fin de son discours, il décide de rompre avec la solennité des femmes qui l'ont succédé et ajoute un trait d'humour très français : "Si George Valentin (son rôle dans le film) pouvait parler, il dirait : 'wow, putain, génial ! merci beaucoup ! I love you !'" Un élan de sincérité qui lui fera présenter ses excuses en conférence de presse quelques instants plus tard.

Jean Dujardin embrasse son Oscar après la cérémonie

Si l'Académie des Oscars ne semble pas très réticente à récompenser des comédiens de l'Hexagone, les acteurs évoqués précédemment sont les rares élus des nombreux appelés français. Pour six récompenses, il y a eu 35 nominations de comédiens français depuis la première cérémonie. De quoi empêcher tout pronostic quant à la victoire potentielle d'Isabelle Huppert.