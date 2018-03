publié le 26/02/2017 à 14:00

La grand messe américaine du cinéma approche à grands pas. Tous les ans, les plus grands acteurs du monde entier se rassemblent à Los Angeles pour la distribution des prix parmi les plus prestigieux du septième art : les Oscars. La 89e cérémonie s'ouvre dans la nuit de dimanche 26 à lundi 27 février pour des heures de paillettes et de glamour en direct.



À cause du décalage horaire de 9 heures avec la côte Ouest, en France, elle débutera vers minuit. Un quart de la soirée sera consacrée au défilé des stars sur le tapis rouge du Dolby Theater de Los Angeles. La soirée commencera aux environs de 2h25 du matin. De la patience, il en faudra pour venir à bout de la nuit qui durera jusqu’à 6 heures passées du matin.

Cette année, la cérémonie sera présentée par l'animateur de télévision Jimmy Kimmel. Côté favoris, le film La La Land devance ses concurrents avec 14 nominations à son compteur. Après deux ans de polémique sur le manque de diversité des Oscars, l'Académie a cette fois-ci nommé des films où jouent beaucoup d'acteurs afro-américains comme Fences avec Denzel Washington et Viola Davis ou Moonlight.

Où suivre les oscars ?

C’est la chaîne ABC qui diffusera en direct la cérémonie aux États-Unis et Canal + en France qui, comme chaque année, possède l’exclusivité sur la cérémonie. Aucune difficulté pour les abonnés à Canal +, donc, mais pour les autres, la soirée peut toutefois être suivie sur Internet via différents canaux à commencer par le site des Oscars et YouTube. Les chaînes Oscars et Academy Originals diffuseront les moments clés de la cérémonie sans oublier les coulisses de la présentation. Sur les pages Facebook officielles respectives, des actualités seront régulièrement postées pour vous permettre de vivre la soirée comme si vous étiez. Vous trouverez également un live commenté de la soirée agrémenté d'articles et de photos sur RTL.fr à partir de minuit.



Le compte Twitter officiel de l’Academy permettra aussi de suivre toutes les informations comme les annonces officielles mais aussi les retweets des stars à l’instant T. Et pour vivre ce moment en image, Instagram s’impose comme une source plus que fiable puisqu’on pourra y découvrir les coulisses de la soirée d’autant plus que le compte de l’Académie reposte des photos officielles. Mais pour ceux qui n'auront pas eu le courage de patienter jusqu'à 6 heures, des récapitulatifs des meilleurs moments et du palmarès seront évidemment disponibles sur RTL.fr.