publié le 26/02/2017 à 08:30

Des kilos de strass, des tonnes de paillettes, et des records à en faire tourner toutes les têtes. Les Oscars représentent un temps fort incontestable dans l'actualité du 7e art. Lauréats les plus jeunes, discours le plus long, films les plus primés, prix des récompenses... Pour cette 89e cérémonie des Oscars organisée dimanche 26 février au Dolby Theater de Los Angeles, épatez la galerie avec quelques chiffres à connaître sur cette cérémonie légendaire avant le spectacle de dimanche.



Cette année promet de nouveaux chiffres remarquable. En bonne place pour recevoir de nombreux prix, le film vedette de ce début 2017, La La Land, rejoint le Walk of Fame des chiffres marquants de la cérémonie. Avant lui, bien d'autres records ont été établis, plus surprenants les uns que les autres et contribuant au gigantisme de cette grand messe cinématographique.

1. Les films les plus primés aux Oscars

Le Seigneur des Anneaux : le Retour du Roi (2003), Titanic (1997) et Ben-Hur (1959) : vous connaissiez ces trois films, mais saviez-vous qu'ils détenaient le record du nombre d'Oscars ? Ils en ont tous reçu onze. Titanic et Eve (1950) partagent le record du plus grand nombre de nominations (14 chacun). Ils sont rejoints cette année par La La Land : le film hommage à Hollywood est nommé dans 14 catégories lui aussi. Le seul film a avoir remporté l'ensemble des Oscars dans toutes les catégories où il était nommé est Le Seigneur des anneaux : le Retour du Roi. Enfin, trois films - New York-Miami (1934), Vol au-dessus d'un nid de coucou (1975) et Le Silence des Agneaux (1991) - ont remporté le "Big Five", c'est-à-dire l'ensemble des cinq récompenses les plus prestigieuses : Meilleur film, Meilleur acteur, Meilleure actrice, Meilleur réalisateur et Meilleur scénario.

2. Oscarisés de 5... à 76 ans

La plus jeune lauréate d'un Oscar nous a quittés en 2014. Il s'agit de Shirley Temple, primée à l'âge de 5 ans, en 1934, même s'il s'agissait d'un prix honorifique pour les enfants. Tatum O'Neal détient le record pour un Oscar en compétition avec le prix du Meilleur second rôle féminin, à l'âge de 10 ans, dans Barbe à Papa en 1974. Du côté des lauréats les plus âgés, Christopher Plummer avait 82 ans lorsqu'il a remporté l'Oscar du Meilleur second rôle en 2012 pour Beginners. Le plus âgé des Meilleurs acteurs est Henry Fonda, pour La Maison du lac en 1982. Il avait 76 ans. L'actrice en lice la plus âgée reste Gloria Stuart, qui avait 87 ans quand elle a été sélectionnée pour son rôle de Rose Dawson dans Titanic en 1997.

3. L'Oscar des personnalités les plus oscarisées de tous les temps revient à...

La star la plus oscarisée de tous les temps est Katharine Hepburn (connue pour son rôle dans The African Queen). L'icône hollywoodienne a remporté quatre fois l'Oscar de la Meilleure actrice en 1934, 1968, 1969 et 1982. Daniel Day-Lewis compte pour sa part trois Oscars du Meilleur acteur. En lice cette année encore pour la catégorie Meilleure actrice, face notamment à Isabelle Huppert, Meryl Streep détient le record des nominations de comédiens avec 20 sélections. L'actrice américaine et Jack Nicholson, qui a été nommé 12 fois, ont chacun reçu deux statuettes pour le rôle principal et un pour le meilleur second rôle.

4. Le plus grand perdant de tous les perdants

Parmi les success story d'Hollywood, les belles réussites et la gloire, il y a forcément des nommés moins bien lotis. Leur meilleur représentant se nomme Kevin O'Connell : il est à ce jour le plus grand perdant de tous les temps aux Oscars. Mais n'a pas dit son dernier mot. Après 20 nominations sans jamais recevoir la statuette, cet ingénieur du son est de retour pour cette édition 2017 et deviendra peut-être enfin lauréat à l'issue d'une 21e nomination. Jusqu'alors, il a toujours été devancé, depuis sa première nomination avec Tendres passions en 1983. Il est, de fait, garant d'un titre que personne ne lui volera, celui de "plus malchanceux de l'histoire" des Oscars.

5. Des pochettes surprises à 100.000 dollars

Lauréat ou non, chaque nommé se voir remettre une belle consolation : un sac de cadeaux d'une valeur totale de quelque 100.000 dollars. Séjour de trois jours dans un ranch pour 40.000 dollars, voyages en Italie, spa à 8.000 dollars, spray d'huiles et herbes sèches à 200 dollars, appareil domotique à 600 dollars, bracelet en or et diamant d'une valeur de 595 dollars... Si le contenu du présent a toutefois été largement diminué par rapport à l'année 2016 où chaque nommé recevait 232.000 dollars de cadeaux, nul doute sur le fait que ces pochettes offrent une douce consolation à tous les nommés repartant bredouille.

6. Des discours à longueur très variable

Il fallait être bien vissé à son siège pour écouter de bout en bout le discours de remerciement de Greer Garson, lauréate de l'Oscar de la Meilleure actrice en 1942 pour son rôle dans Madame Miniver. Son discours a duré entre 5 et 7 minutes. Vingt ans plus tard, en 1963, les spectateurs impatients ont été davantage ménagés par l’ac­trice Patty Duke, qui recevait l’Os­car du Meilleur second rôle fémi­nin pour Miracle en Alabama. Soucieuse peut-être de ne pas endormir son auditorat celle-ci s’est fendue d’un modeste "Thank you !" avant de retourner s’as­seoir. Quelques secondes et puis s'en va.

7. Et la statuette dans tout ça ?

34,3 centimètres et 3,8 kilos pour 850 dollars... Les mensurations de la fameuse statuette sont vertigineuses. Le nom officiel du fameux Oscar est "Academy Award of Merit". L'actrice Bette Davis a prétendu avoir baptisé le trophée "Oscar" comme le deuxième prénom de son premier mari Harmon Nelson, avant de revenir sur cette affirmation. Environ 3.000 Oscars ont été distribués depuis 1929 et cela représente un temps considérable : il faut environ trois mois pour produire un lot de 50 statuettes.