Pierre Deladonchamps et Vincent Lacoste dans "Plaire, aimer et courir vite"

publié le 12/05/2018 à 04:58

Plaire, aimer et courir vite peut-il être le nouveau 120 battements par minute ? La question ne doit en tout cas pas être posée à Christophe Honoré, son réalisateur. "Pourquoi rapprocher ces deux films ? Parce qu’ils sont avec des homosexuels ? Il y a un truc un peu lourdot."



Pourtant, il est vrai que l’action prend place au début des années 1990, comme son prédécesseur. Une relation unie trois hommes, dont l’un sait qu’il va mourir du sida. Malgré ce pitch lourd et sombre, le film se veut teinté d’humour, avec notamment en tête de gondole le jeune acteur Vincent Lacoste. "Je n’aime pas les films solennels, explique le réalisateur. Il y a une gravité… C’est plus émouvant d’aller chercher des émotions en ayant une discipline de légèreté dans la direction des comédiens. J’ai toujours été embarrassé de parler à la place d’autres gens."

"Universel"

Le pari semble réussi si l’on s’en fie aux critiques des chroniqueurs présents sur le plateau. "C’est audacieux de faire un film où il est question de sida sans l’accompagner d’un tract politique", a noté Christine Angot. Yann Moix, de son côté, préférait retenir les autres aspects du film. "Ce n’est ni un film sur le sida ni sur l’homosexualité. C’est un film universel, bouleversant, avec des acteurs qu’on n’a pas l’habitude de voir dans ces rôles. Ça universalise le propos. Tout sonne juste. C’est un film âpre, dense, important."