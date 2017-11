publié le 17/11/2017 à 13:49

Un an après sa première apparition réussie dans la saison 2 de Daredevil, Franck Castle / le Punisher est de retour sur Netflix. Cet ancien militaire d'élite, né dans les comics en 1950, est l'un des antihéros Marvel les plus célèbres. Avec son costume orné d'un crâne, il a décidé de se faire justice et de tuer toutes les personnes liées de près ou de loin à la mort de sa famille. Avec The Punisher, Marvel et Netflix signent une nouvelle collaboration réussie, grâce au travail du réalisateur Steve Lightfoot (Hannibal) et de ses interprètes.



Dans The Punisher, Frank poursuit son combat mais découvre que la situation est plus complexe que ce qu'il pensait. Au fil de sa descente aux enfers, il rencontrera Micro, un homme forcé de vivre dans l'ombre comme, lui et renouera avec Karen Page, l'avocate et amie de Matt Murdock/Daredevil.

Steve Lightfoot parvient à montrer toute la complexité et l'ambiguïté du personnage. Le spectateur sera amené, selon la tournure de l'intrigue, à comprendre les actes de Frank ou être révolté par son comportement.

> Marvel's The Punisher | Bande-annonce officielle 2 [HD] | Netflix

Jon Bernthal au sommet de son art

Jon Bernthal dans le rôle du Punisher sur Netflix Crédit : Netflix

The Punisher doit beaucoup au jeu de Jon Bernthal (Le Loup de Wall Street, Baby Driver). Il n'oblige pas le spectateur à l'encourager dans sa vengeance mais parvient à lui expliquer pourquoi il agit de la sorte. Brutal, mais pas que, Jon Bernthal arrive à humaniser cet ancien soldat rongé par la culpabilité et qui n'a trouvé que la rage pour faire son deuil. Contrairement à la version des comics, le Punisher de Jon Bernthal devient un personnage attachant, grâce à un étonnant mélange de bestialité et de fragilité.



Quant aux autres personnages telos que Micro, Billy Russo et Dinah Madani, ils ont le mérite de tirer leur épingle du jeu. Leur présence apporte aussi de nombreux rebondissements dans cette intrigue conspirationniste, un peu longue au démarrage, qui peut parfois sentir le déjà-vu (dans Homeland, par exemple). Mais ces petits accrocs n'entachent pas la réussite de The Punisher, véritable série noire qui devrait réjouir les fans comme les néophytes.