publié le 30/01/2017 à 09:50

Natalie Portman sera sans doute la rivale la plus dangereuse d'Isabelle Huppert pour l'Oscar 2017 de la Meilleure actrice. Verdict le 26 février à Los Angeles. La comédienne américaine est, en effet, nommée pour son rôle dans Jackie, film qui sort le 1er février, dans lequel la star incarne la veuve du président Kennedy. Le film débute quelques semaines après l'assassinat de JFK, à Dallas le 22 novembre 1963. Jackie reçoit le journaliste Theodore H. White du magazine Life et se confie pour première fois après drame.



Un entretien durant lequel l'ex-First Lady va minutieusement bâtir la légende de son défunt mari, avec une volonté : quelles que soient les fautes publiques et intimes de Kennedy, elle veut qu'il entre dans la légende. Jackie est un film volontairement froid, magnétique et fascinant et il repose sur épaule de Natalie Portman, qui s'est laissée envahir par l'ombre de son personnage. "Quand vous incarnez ce type de personnage, vous devez pousser plus loin vos compétences, pour embarquer les spectateurs au cœur du film. Alors bien sûr émotionnellement, c'est une expérience assez rude, qu'il est difficile de vivre. Tenter de ressentir ce qu'elle a ressenti était plutôt extrême", confie Natalie Portman.

Une performance remarquable

> Jackie avec Natalie Portman - Bande Annonce VOSTFR - 2017

L'écueil de l'exercice, c'est que Jackie Kennedy est une des personnalités à avoir été la plus épiée par les médias et donc le public : avant, pendant et après sa vie avec JFK. "On connait surtout Jackie en tant qu'icône, mais pas en tant qu'être humain. Ce film dévoile sa véritable humanité, je crois que ça la réhabilite", poursuit l'actrice. Cette humanité transparaît d'ailleurs dans le film, c'est pourquoi la performance de Natalie Portman est remarquable.

Le journaliste du magazine Life qui interviewe Jackie s'attend à rencontrer femme dévastée, aux abois, mais derrière le choc encore présent de l'assassinant, il découvre une machine de guerre, dont l'unique ambition est de perpétuer l'héritage de son époux. Un parti pris passionnant qu'a choisi le metteur en scène du film, Pablo Larrain. "Il n'a pas la déférence qu'ont les Américains envers les Kennedy, et c'était un atout essentiel pour le film. Il est chilien, et donc il ne les considère pas comme une famille royale", résume l'actrice.