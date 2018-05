publié le 16/05/2018 à 12:17

La compétition est toujours très serrée entre les sagas James Bond et Mission: Impossible dans la catégorie 'film d'espionnage le plus spectaculaire". Le sixième film mettant en scène Tom Cruise dans le rôle de l'agent secret Ethan Hunt relève la barre une nouvelle fois tout en conservant son ADN.



La bande-annonce du film, baptisé Fallout, révélée ce mercredi 16 mai 2018 montre que tous les ingrédients de la saga sont de retour : scènes d'action intenses, acrobaties mortelles, une touche de glamour, un cadre exotique (du moins pour le public américain puisqu'une grande partie du film a lieu à Paris) et un zeste d'humour bienvenu. Cette fois, Tom Cruise (qui a été blessé sur le tournage pendant une cascade) partage la lumière avec Henry Cavill, le nouveau Superman, tout en muscles et en moustache.

Entre des vols planés depuis une moto, les combats à mains nues, des crashs d'hélicoptères et une intrigue apocalyptique, les spectateurs devraient en avoir pour leur argent. Mission: Impossible - Fallout sortira dans les salles obscures françaises le 1er août 2018.