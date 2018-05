Martin Scorsese, le réalisateur qui pensait devenir prêtre

publié le 09/05/2018 à 19:58

Il ne mesure qu'1,63 mètre, mais Martin Scorsese compense sa petite taille par un débit à la mitraillette et un charisme incroyable. Un réalisateur dont la filmographie, de 1967 à aujourd'hui, est marquée par une obsession : la rédemption, le bien et le mal, le doute et la grâce.



Né de parents catholiques d'origine sicilienne en 1942, le petit Martin est un enfant fragile. Asthmatique, il ne pouvait pas jouer au football avec les autres gamins de son quartier new-yorkais de Little Italy. Alors ses parents l'emmènent au cinéma où il découvre les films de John Ford, d'Alfred Hitchkok et de son idole, le réalisateur britannique Michael Powell. "Mes connexions émotionnelles sont nées au cinéma", analyse-t-il.

Un court séjour au séminaire

À 14 ans, il décide de devenir prêtre, mais ses débuts au séminaire tournent court, comme il l'expliquait au micro de RTL en novembre 2016. Le cinéma devient son refuge et il est vite repéré par Francis Ford Coppola qui lui ouvre les portes des majors.

Mais Martin Scorcese s'identifie aussi à ses acteurs. Ses alter ego : Harvey Keitel dans Mean Streets en 1973, son deuxième long métrage déjà présenté à Cannes, Robert de Niro puis Leonardo Di Caprio. C'est grâce à eux qu'il fait passer ses images de violence, de cupidité sur les excès de l'Amérique. Bien au-delà de l'image du mafieux ou du Gangster.

Palme d'Or et dépression

Martin Scorses le reconnaît, la Palme d'Or pour Taxi Driver en 1976 lui a fait péter les plombs. Il boit la tasse : drogue, dépression, départ en Italie. Robert de Niro va alors le chercher pour le remettre derrière une caméra pour Raging Bull.



Son film le plus personnel : La Dernière Tentation du Christ, qui a provoqué l'ire des associations traditionalistes. Martin Scorsese qui a quand même dû attendre ses 64 ans pour obtenir son premier Oscar de la mise en scène pour Les Infiltrés, son plus grand succès au Box Office également.