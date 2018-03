Marc-Olivier Fogiel dans Les Essentiels Ciné

publié le 27/08/2017 à 14:01

Les Films de Marc-Olivier Fogiel

« Dr François Gailland », c’est l’histoire d’une femme médecin qui a plutôt très bien réussi dans la vie mais a un peu déliassé sa vie : mari, enfant et même amant... Jusqu’au jour où elle apprend qu’elle souffre d’un cancer... L’irruption de la maladie dans on quotidien va tout bouleverser, y compris son rapport aux autres...

« Flic ou voyou » ou les tribulations du commissaire Stanislas Borowitz, policier aux méthodes expéditives et à la marge, chargé de venir nettoyer le milieu niçois, engagé dans une guerre sans merci entre les clans corse et auvergnat... Situation compliquée par l’irruption de Charlotte, la fille de Borowitz, ado à fleur de peau et sa rencontre avec la belle Edmonde Puget-Rostand...

« Subway » de Luc Besson sorti en 1985 avec Christophe Lambert, Isabelle Adjani, Richard Bohringer, Jean Reno ou Michel Galabru... plongée fascinante, envoûtante et pop dans les couloirs du métro parisien sur les pas de Fred, un jeune homme qui se réfugie sous-terre après avoir dérobé de précieux documents. Fred va découvrir une société quasi parallèle, faites de marginaux et de musiciens qu’il va inciter à former un groupe, tout en étant traqué par les policiers... Une étrange relation va aussi l’attirer vers Helena, l’épouse de celui qu’il a volé : Helena, grande bourgeoise punk, peu habituée à faire des efforts...

« Les corps impatients » de Xavier Gianolli sortie n 2003 avec Laura Smet et Nicolas Duvauchelle… Charlotte, une jeune fille frappée par le cancer et de son compagnon, Paul étudiant en droit... Entre désespoir et passion sexuelle, le couple tente de faire face, jusqu’au jour ou Ninon, la cousine de Charlotte, va faire irruption dans leur vie...

« La la land », ou l’histoire d’amour compliquée de Mia, (serveuse apprentie actrice jouée par Emma stone) et Sebastian, (pianiste égocentrique rêvant à son club de jazz interprété par Ryan Gosling)... Leurs routes vont se croiser, rester parallèles avant de se séparer, le tout sur fond de numéros de chant et de danse magiques... Le film parle d’amour, d’ambition, d’occasions ratées, de la réalité qui fracasse parfois nos rêves...



Pour découvrir les 5 films cultes de l'invité... il suffit d'écouter l'émission. Sans oublier les confidences de nos invités. Bienvenue dans Les Essentiels Ciné.