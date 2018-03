Loana : "Je suis heureuse et ça fait du bien de le dire"

publié le 05/03/2018 à 21:54

Elle a touché fond, mais elle su remonter et se reconstruire. Dans Si dure est la nuit, si tendre est la vie, Loana raconte cette vie faite de hauts et de bas depuis l'aventure du Loft. Aujourd'hui, "je suis heureuse et ça fait du bien de le dire", lance l'ancienne "lofteuse" au micro de Marc-Olivier Fogiel, lundi 5 mars. Un bonheur qui transparaît dans le magazine Elle, qui lui a dédié sa couverture, vendredi 2 mars.



17 ans après Loft Story, la jeune quadragénaire a toujours une place de choix dans le cœur des Français. À l'époque, les téléspectateurs la découvrent, notamment grâce à la séquence culte de la piscine avec Jean-Édouard. Elle renvoie à l'époque l'image d'une "bimbo idiote fière de sa gloire éphémère". Ces mots, sévères, sont ceux de Loana elle-même. Mais "ce n'était qu'une façade", assure-t-elle. "Je voulais qu'on regarde mon physique pour ne pas voir que j'étais quelqu'un de fragile à l'intérieur".



#ELLEenKiosque #Exclu 17 ans après le loft, Loana parle de sa renaissance après sa descente aux enfers pic.twitter.com/pY0L4DeT5B — ELLE (@ELLEfrance) 28 février 2018

Cocaïne et menace de mort

Les années passent et les effets bénéfiques du Loft s’estompent. Démarre alors une véritable traversée du désert. Elle rencontre des hommes néfastes, lâches, qui ont honte d'elle, mais qui tentent de profiter de sa célébrité. L'un d'eux, dealer, la fait tomber dans la drogue. La cocaïne et la violence deviennent son quotidien. Un soir, son ancien compagnon lui lance : "Ce soir, tu vas y passer". Elle parvient à s'échapper miraculeusement. "Ce soir-là, je crois que ça aurait pu aller beaucoup plus loin si je n'avais pas réussi à partir".

En s'installant en Bourgogne avec un nouveau compagnon, Loana parvient à remonter la pente et à chasser ses démons. Mais cela ne dure qu'un temps. Très vite, l'alcool la refait chuter. "J'ai été en hôpital psychiatrique", confie-t-elle sur notre antenne. Les médecins lui apprennent qu'elle est atteinte de schizophrénie et de bipolarité. Son traitement lui fait prendre 30kg en six mois.



Et un jour, le déclic se fait. "Un matin, je me suis réveillée et me suis vu avec tout ce poids (...) Il faut que je me reprenne en main", se dit-elle alors. Aujourd'hui, elle s'estime sortie d'affaire et retrouve "la fierté dans les yeux de sa famille". Et de conclure : "À partir de maintenant, tout ira bien".