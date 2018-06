Le Printemps du cinéma : les 13 films à découvrir pour 4 euros la séance

"Jusqu'à la garde". Excellent drame familial dont la fin vous plongera dans un stress rare. Des acteurs incroyables. Crédits : Haut et Court | Date :

"La Forme de l'eau". Chef d'eouvre de Guillermo del Toro. Un film fantastique d'amour et d'espionnage qui a reçu (à juste titre) 4 Oscars dont "Meilleur film" Crédits : 20th Century Fox | Date :

"Tomb Raider". De l'aventure et des tombeaux mystérieux pour ce rebbot de la saga avec Alicia Vikanter qui fait oublier Angelina Jolie Crédits : WB | Date :

"3 Billboards". Le film événement qui vous fera rire et pleurer au rythme des aventures d'une mère dont la fille a été tuée campé par une Frances McDormand magistrale. Crédits : 20th Century Fox | Date :

"Tout le monde debout". Film de et avec Franck Dubosc. une comédie coup de coeur qui n'oublie pas d'émouvoir. Crédits : Gaumont | Date :

"Call Me By Your Name". Une histoire d'amour lumineuse, sensuelle et déchirante. L'une des plus belles du cinéma de ces dernières années. Crédits : Sony Pictures | Date :

"Black Panther". Le nouveau super-héros Marvel casse les codes et offre un film de super-héros où la diversité et la politique règnent Crédits : Marvel | Date :

"Mary et la fleur de sorcière". un film d'animation charmant entre les œuvres de Miyazaki et Harry Potter Crédits : Diaphana | Date :

"50 nuances plus claires". Le film clôt la trilogie à succès avec encore plus de sexe et de rebondissements risibles. À voir au second degré. Date :

"Phantom Thread". Une histoire d'amour toxique et intense entre un couturier géniale et sa muse qui va bouleverser son quotidien bien réglé. Crédits : Universal | Date :

"La Ch'tite famille". Le retour de la famille gênante et attachante pensée par Dany Boon. Crédits : David Koskas | Date :

"Ni juge, ni soumise". Un documentaire génial et lunaire comme seuls les réalisateurs de "Strip-tease" peuvent concevoir. La juge belge Anne Gruwez y est incoyable (mais vraie). Crédits : ARP Sélection | Date :