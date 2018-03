et AFP

publié le 27/02/2017 à 07:55

Le coup de théâtre est historique. D'ordinaire parfaitement rodée, la mythique cérémonie des Oscars a été le théâtre d'un imbroglio incroyable, le tout en plein direct. L'actrice Faye Dunaway, au côté de Warren Beatty, a lu le mauvais nom de film sur la scène du Dolby Theatre, dans la nuit de dimanche à lundi 27 février. Toute l'équipe de La La Land se trouve sur le podium et les producteurs ont commencé leurs remerciements avant qu'on vienne les prévenir que le gagnant était en réalité Moonlight.



"Il y a une erreur, Moonlight, c'est vous qui avez gagné le prix du meilleur film", a expliqué l'une des personnes sur la scène brandissant le carton et son enveloppe rouge. L'un des producteurs de La La Land, avec classe, a dit qu'il était honoré de donner la statuette qu'il avait crue sienne à ses "amis de Moonlight". Le réalisateur de ce dernier film, Barry Jenkins, 37 ans a aussi été primé pour le scénario, adaptation d'une pièce de Tarell McCraney.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : Emmanuel Macron talonne Marine Le Pen dans les intentions de vote au 1er tour de la présidentielle, et distance François Fillon, selon un sondage Kantar Sofres Onepoint pour RTL, LCI et Le Figaro, diffusé dimanche 26 février.

- Orvault : l'enquête sur la disparition d'une famille de quatre personnes près de Nantes progresse. L'analyse des traces de sang retrouvées au domicile montre qu'il appartient à la famille, tandis que des tweets du fils révèlent une mésentente profonde avec son père. D'autre part, sa voiture a disparu, pas celles de ses parents. La famille Troadec -les parents Pascal et Brigitte, et 2 enfants, Sébastien, 21 ans, Charlotte, 18 ans- n'ont pas donné signe de vie depuis le 16 février. Aucun ne répond aux appels depuis cette date.



- Les Républicains : François Fillon, a "accusé" le gouvernement de laisser "se développer dans le pays un climat de quasi-guerre civile" qui perturbe la campagne, après des incidents visant plusieurs candidats. Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur a dénoncé dimanche soir "ces allégations mensongères" qui "ne sont qu'une tentative de diversion grossière".



- Ligue 1 : le PSG a largement dominé son meilleur ennemi marseillais (1-5), dimanche 26 février au Vélodrome pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Le club parisien reste second du classement, à 3 points de Monaco, le leader, vainqueur samedi à Guingamp (2-1).