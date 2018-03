"Columbo", une série marquée par Peter Falk et une touche française

publié le 29/07/2016 à 07:28

Voilà une série qui était le symbole d'une soirée en famille devant la télé. Columbo, qui trouve sa source dans Les Diaboliques, un film de Henri-Georges Clouzot, a démarré en 1968 avec l'iconique Peter Folk dans le rôle du lieutenant. Pourtant, la chaîne NBC était réticente à engager l'acteur du fait de son œil de verre, mais dès le premier épisode c'est un succès et la série est maintenue avec une véritable touche donnée par Peter Folk lui-même à son personnage, à commencer par le désormais mythique imperméable.



Un jour de balade à New-York en 1966, la pluie tomba et l'acteur s'est précipité pour acheter un imperméable. "Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais mon imperméable à surgi dans ma tête. J'ai dit 'virez moi tous ces vêtements, j'ai mon costume à la maison'", a confié Peter Falk. Autre anecdote, sa fameuse voiture, une Peugeot 403, appartenait à l'acteur français Roger Pierre en tournée aux États-Unis. Il ne rentrera pas avec en France après que Falk l'a vu sur le parking de la production. La série prit fin en 2003, et Peter Falk est décédé en 2011.

