"Dallas", ou quand les Ewing étaient plus que les rois du pétrole

publié le 28/07/2016 à 07:00

Personne n'a pu passer à côté de la série Dallas durant quasiment 30 ans du fait des nombreuses rediffusions. Série phénomène à sa sortie en 1978, elle tient en haleine l'Amérique en plein embargo pétrolier arabe, d'autant que l'or noir est en filigrane du feuilleton. Les Ewing sont une riche famille d'exploitants de pétrole au Texas qui se déchirent avec au centre les frère Bobby et JR.



Le premier, gentil et honnête joué par Patrick Duffy, s'oppose à JR le roi des cyniques et manipulateur devant l'éternel. Si l'idée de départ est un genre de Roméo et Juliette avec l'histoire d'amour entre Bobby et Pamela, fille d'un ennemi de la famille, CBS opte finalement pour quelque chose de plus moderne avec de l'alcool, du pétrole et des coups bas.

Malgré un décollage en douceur en terme d'audience, il y aura 357 épisodes en fin de compte. Dallas débarque en France en 1981 avec l'introduction d'un concept encore en vigueur, le cliffhanger, qui consiste à mettre un rebondissement en fin d'épisode, dont la résolution n’interviendra qu'au numéro suivant. L'astuce aura beaucoup de succès, et la série s'arrêtera en 1991.





