publié le 27/04/2016 à 10:11

Un vainqueur se démarque au box-office, d'après chiffres nos amis du site CBO.fr : il s'agit du Livre de la Jungle de Disney. Le film cumule déjà près de 2,2 millions d'entrées en 15 jours. Un score mérité pour un grand film familial. Le studio a annoncé la mise en chantier du second volet des aventures de Mowgli. Disons les choses franchement, Les Visiteurs 3, la Révolution ne démérite pas mais le résultat final sera loin d'atteindre les objectifs espérés. Le film a franchi la barre des 2 millions mais s'essouffle après 3 semaines sur les écrans.



Une autre comédie française réalise un très bon démarrage : Adopte un veuf avec André Dussollier, Arnaud Ducret et Bérangère Krief. Près de 400.000 entrées depuis mercredi : une vraie performance car c'est grosso modo le même score que la superproduction Le Chasseur et la Reine des Neiges. Autour des 180.000 pour Les Malheurs de Sophie.