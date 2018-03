publié le 30/09/2016 à 12:42

C'est indéniablement le phénomène télévisuel de la rentrée. La Vengeance aux yeux clairs, un mini-série de 8 épisodes digne de Revenge, s'est achevée jeudi 29 septembre sur TF1. Le final a rassemblé 6,1 millions de personnes, soit 25,3% de part d'audience ! Un véritable carton, qui confirme l'attachement des téléspectateurs à cette fiction française portée par Laëtitia Milot. S'il est encore trop tôt pour l'affirmer, les fans ont de grandes chances de revoir Olivia, l'héroïne de la série, sur leur petit écran. Tout laisse penser que La Vengeance aux yeux clairs sera de retour pour une saison 2.



L'actrice principale a quasiment vendu la mèche. "Moi je suis partante [pour une saison 2]. J'ai déjà commencé à lire la suite. Et je peux vous dire que vous êtes encore loin de vos surprises", a-t-elle déclaré dans Télé Star, révélant par la même occasion qu'une nouvelle intrigue existe déjà sur papier.



Laëtitia Milot a prévu le tournage de la saison 2 dans son planning

Déjà le 15 septembre, Laëtitia Milot avait confié à Télé Loisirs que la saison 2 était quasiment actée. "J’ai envie de faire durer le suspense mais, sincèrement, je lis tous ces commentaires et je me dis que les gens demandent une deuxième saison. En tout cas, c’est prévu dans mon planning de 2016 et 2017". L'actrice a été jusqu'à parler des chamboulements de son emploi du temps dus à ce nouveau tournage, qui affecterait sa participation à la série Plus Belle La Vie.

"J’aimerais avoir le temps de faire de petites apparitions de temps en temps, mais malheureusement cela ne sera pas possible. Dans la saison 1, j’ai tourné tous les jours, du matin au soir, c’est un planning très chargé. Mais ce n’est que pour mieux retrouver Mélanie plus tard."

TF1, moins catégorique

Bien que les chiffres d'audience ne mentent pas, la chaîne prend plus de précautions lorsqu'il s'agit d'évoquer cette suite : "Nous travaillons à une suite mais nous nous laissons encore le temps de voir", a plus sobrement confié Marie Guillaumond, directrice artistique de la fiction française de TF1, à Télé Star, avant d'ajouter : "Nous sommes en phase d'écriture." Forte d'un succès retentissant, La Vengeance aux yeux clairs semble néanmoins avoir de grandes chances de revenir sur les écrans.