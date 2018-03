publié le 29/06/2016 à 10:37

"Tea for tea, and two fort two"... 50 ans après sa sortie au cinéma, La Grande vadrouille continue de passionner les grands et les petits. Le 25 juin dernier, Michel Drucker a révélé pendant Le Grand Show sur France 2, un sondage BVA sur les 20 films préférés des Français. Et bien évidemment, c'est le film de Gérard Oury qui s'est hissé à la première place. La preuve que le duo Louis de Funès et Bourvil n'a pas pris une ride depuis 1966, puisque La Grande vadrouille a réuni 27,1% des votes. Le film ressort d'ailleurs au cinéma en France dès le 13 juillet, pour sa 50e bougie.



Derrière La Grande vadrouille, on retrouve un autre classique, mais plus récent, Intouchables (26,6%), l'un des plus gros succès du cinéma français avec 19,44 millions de spectateurs. En 3e position, un chef d'œuvre, Le Vieux fusil, de Robert Enrico avec Romy Schneider et Philippe Noiret, suivi des Tontons Flingueurs et du Dîner de cons.

Des classiques indémodables

Bienvenue chez les Ch'tis de Dany Boon, qui a créé l'engouement et réalisé un record de fréquentation dans les salles lors de sa sortie (plus de 20 millions d'entrées), arrive en 6e place. On retrouve la Troupe du Splendide en 8e et 11e avec Les Bronzés font du ski et Le Père noël est une ordure. La Boum qui a révélé Sophie Marceau clôt ce classement, juste avant Ne le dis à personne de Guillaume Canet et La Famille Bélier.



Retrouvez le palmarès complet des 20 films préférés des Français

1. La Grande vadrouille

2. Intouchables

3. Le Vieux fusil

4. Les Tontons flingueurs

5. Le Dîner de cons

6. Bienvenue chez les Ch'tis

7. Le Cinquième élément

8. Les Bronzés font du ski

9. Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain

10.Les Visiteurs

11. Le Père Noël est une ordure

12. Léon

13. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?

14. Le Grand bleu

15. Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre

16. Le Dernier métro

17. Les Petits mouchoirs

18. La Famille Bélier

19. Ne le dis à personne

20. La Boum