publié le 21/02/2018 à 11:32

Avant de découvrir les sorties de ce mercredi 21 février, faisons le point traditionnel sur le box-office avec le site CBO.FR. Le film Les Tuche 3 a dépassé les 4.3 millions d'entrées, un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter puisque le score du deuxième volet devrait être dépassé en fin de semaine. Le dernier Marvel, Black Panther, fait un démarrage tonitruant avec déjà plus d'un million d'entrées. Belle et Sébastien 3 a séduit près de 620.000 spectateurs. Enfin, Le Retour du héros, avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent a attiré plus de 320.000 personnes.



Parmi les nouveautés de la semaine, on retrouve La Forme de l'eau, un film d'une grande splendeur, signé Guillermo Del Toro. L'histoire se passe en 1962, en pleine Guerre froide. Elisa, une femme muette employée dans la base des services secrets va tomber amoureuse d'une créature amphibie. À la fois mi-homme, mi-monstre, elle sert de cobaye aux scientifiques. Le film renvoie à notre peur de l'étranger et de l'inconnu.

Sally Hawkins, Michael Shannon ou encore Octavia Spencer sont à l'affiche du dernier long-métrage du réalisateur mexicain. Avec 13 nominations, ce film qui rafle tous les prix est le grand favori pour les Oscars.

> La Forme de l'Eau - The Shape of Water | Bande Annonce #1 [Officielle] VOST HD | 2018

"Les Aventures de Spirou et Fantasio"

Pendant les scolaires, petits et grands pourront retrouver au cinéma Les Aventures de Spirou et Fantasio. Un groom intrépide et un reporter psychorigide sont embarqués dans une série d'aventures qui les voit affronter le redoutable Zorglub ou le conte de Champignac.



Ils sont aidés notamment de la ravissante Sécotine et de l'écureuil Spip. Du rythme, des gags, du dépaysement et un casting malin : Christian Clavier, Ramzy Bédi, Géraldine Nakache et dans les rôles principaux, Thomas Soliveres incarne Spirou et Alex Lutz interprète Fantasio.

> Les Aventures de Spirou et Fantasio - Bande-annonce 1

"Corps Étranger" de Raja Amari

À l'affiche aussi ce mercredi, on retrouve le film Corps étranger de la réalisatrice tunisienne Raja Amari. Cette histoire d'une réfugiée clandestine arrivant en France après avoir fui son pays et son frère radicalisé remet les pendules à l'heure.



Les migrants ne sont pas tous des terroristes en puissance mais il y a parmi eux beaucoup d'êtres humains qui veulent s'intégrer dans leur pays d'accueil et commencer une nouvelle vie. Hiam Abbas, Sara Hanachi et Salim Kechiuouche jouent dans ce film, à découvrir cette semaine dans vos cinémas.

> CORPS ÉTRANGER de Raja Amari - bande-annonce officielle