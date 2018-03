"La finale" et "Mektoub my love" dans les sorties de la semaine

publié le 21/03/2018 à 12:36

Avec le Printemps du Cinéma, les comédies françaises sont à la fête. La Ch'tite famille de Dany Boon reste en tête avec un cumul de 4,5 millions d'entrées. Le film a maintenant dans sa ligne de mire Les Tuche 3 qui atteint quasiment les 5,6 millions de spectateurs.



Très beau démarrage de Tout le monde debout, le film RTL de Franck Dubosc avec près de 700.000 spectateurs, tandis que La Forme de l'eau a passé le cap du million d'entrées. En revanche le film d'horreur Ghostland avec Mylène Farmer dépasse à peine la barre des 100 000 entrées.

Grand Prix du dernier Festival du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez, le film La Finale sort aujourd'hui en salles, avec Thierry Lhermitte. Récompensé du prix d'interprétation, il joue le rôle d'un grand-père atteint de la maladie d'Alzheimer, obligé de vivre chez son fils. Il découvre une famille qu'il avait amplement négligé quand tout allait bien. Son personnage Roland est embarqué sur la route par JB son petit fils. Interprété par Rayane Bensetti, le jeune homme rêve de devenir basketteur et ne doit absolument pas rater la finale d'un tournoi.

> La Finale - Bande Annonce Officielle - UGC Distribution

Le retour d'Abdellatif Kechiche

Autre événement de ce mercredi 21 mars, le retour d'Abdellatif Kechiche, cinq ans après La vie d'Adèle. Le cinéaste réalise un nouveau film Mektoub My Love, une ode à l'insouciance et à la séduction. Le long-métrage dévoile une étude sur le désir et la frustration à travers l'été d'une bande d'amis sur les plages et dans les bars de Sète dans l'Hérault. Ils se cherchent et parfois se trouvent dans un ballet sensuel totalement fascinant.



Le film signé Kechiche se déroule durant les années 90, ce qui n'est pas un hasard car dans ce monde d'avant la crise, on espérait encore de meilleurs lendemains. De plus, le poids de la religion n'avait pas encore gâché les relations femmes-hommes. La fête, la drague et la musique jouent aussi un grand rôle dans le film.

> Mektoub My Love : Canto Uno - Bande-annonce Officielle HD

La Prière , un film captivant

Très fort également, le film La Prière de Cédric Kahn. Une plongée captivante dans une communauté qui, par la prière, soigne de jeunes drogués revenus de tous les traitements. Ce long-métrage porte sur la foi mais plus en soi qu'en Dieu. Il nous interroge aussi sur nos croyances, la solidarité et la confiance en l'autre.



Le parcours des pensionnaires tient plus du chemin de croix que de la ballade champêtre. On retrouve Anthony Bajon, un des excellents comédiens du film de Cédric Kahn, à découvrir au cinéma ce mercredi.

> La Prière : Bande annonce