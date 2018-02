"La Ch'tite famille" et "Call Me By Your Name" dans les sorties de la semaine

publié le 28/02/2018 à 11:18

Tout d'abord, faisons le point avec le site CBO.FR sur le box-office de la semaine. Et c'est un triomphe pour Les Tuches 3 qui a dépassé le score du deuxième volet. Le film atteindra les 5 millions d'entrées d'ici à la fin de la semaine. Globalement, les vacances de février profitent aux valeurs sûres puisque Le Labyrinthe 3 approche des 2 millions d'entrées, Black Panther a attiré 1,8 million de fans et Belle et Sébastien 3 pointe à 900.000 entrées, tandis que Le retour du héros approche des 600.000 spectateurs. Côté nouveautés, La forme de l'eau signe un joli démarrage autour des 310.000 spectateurs. En revanche, c'est raté pour Les aventures de Spirou et Fantasio avec seulement 120 000 entrées.



Un box-office qui risque d'être chamboulé par l'arrivée d'un film très attendu, celui de La Ch'tite famille, de et avec Dany Boon. Dans cette fable drôle et émouvante sur les racines, la famille et la réussite, le réalisateur a imaginé la mésaventure d'un designer mondain et parisien, reniant ses origines nordistes. Un jour, il voit resurgir son passé et doit l'affronter pour mieux le retrouver, à la suite d'un accident qui le ramène à ses 17 ans avec un accent Ch'ti.

Au casting de cette comédie, on retrouve Laurence Arné mais aussi Jean-Fi Janssen, aux côtés de Valérie Bonneton, Line Renaud, Pierre Richard, François Berléand et Guy Leclyuse.

> La Ch'tite Famille - Bande-annonce officielle HD

"Call Me By Your Name"

À l'affiche aussi ce mercredi 28 février, on retrouve l'une des sensations cinéma de l'année, Call Me By Your réalisé par l'italien Luca Guada Gnigno. On plonge au cœur d'un été torride en Italie dans les années 80. Elio, un jeune homme de 17 ans issu d'une famille américaine intellectuelle et bourgeoise passe des vacances studieuses et oisives. Il lit des livres, fait des ballades à vélo et flirte avec une jeune fille du coin. Mais son innocence, ses doutes et ses troubles vont être bouleversés par l'arrivée d'Oliver, un bel américain plus âgé que lui, engagé par son père. Peu à peu vont se nouer des liens de plus en plus sensuels entre les deux garçons sur fond d'interdit et d'éveil du désir.



Le film repose sur les frêles épaules de Timothée Chalamet, un jeune comédien franco-américain âgé de 22 ans. La nouvelle coqueluche d'Hollywood est nommé dimanche prochain pour l'Oscar du meilleur acteur. L'acteur est aussi à l'affiche ce mercredi de Lady Bird, autre film nommé aux Oscars, réalisé par Greta Gerwig avec la jeune comédienne Saoirse Ronan.

> Call Me By Your Name - Bande-annonce - VOST

"L'amour des hommes"

Dix ans après son César du meilleur espoir féminin pour La graine et le mulet, l'actrice Hafsia Herzi est de retour dans L'amour des hommes. Elle interprète une artiste photographe, subissant le deuil de son compagnon. Elle retrouve goût à la vie en décidant de prendre des clichés d'hommes de la rue, dans des positions lascives, avec ou sans vêtements. Le film de Mehdi Ben Attia se déroule de nos jours en Tunisie, jouant sur un thème sensible dans un pays musulman, toujours dans les soubresauts de sa révolution.

> L'AMOUR DES HOMMES Bande Annonce ¿ Hafsia Herzi, Film Français (2018)