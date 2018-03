publié le 31/10/2017 à 19:08

On le sait officiellement depuis lundi 30 octobre. House of Cards ne connaîtra pas de saison 7. Nouveau rebondissement mardi 31 octobre : la production de la saison 6, dont le tournage a débuté à la mi-octobre, a été suspendue par Netflix, après les accusations de harcèlement sexuel émanant de l'acteur Anthony Rapp - 14 ans au moment des faits - contre son acteur principal, Kevin Spacey.



Le géant de la vidéo à la demande a décidé conjointement avec le producteur de la série, Media Rights Capital, d'arrêter la production "jusqu'à nouvel ordre, pour (se) donner le temps d'examiner la situation et de répondre à toute inquiétude des acteurs et de l'équipe", selon une déclaration. À l'origine, les 13 épisodes de la saison 6 devaient être livrés à l'été 2018.

Si les premières saisons de la série ont été unanimement saluées par la critique et le public - elle a remporté sept Emmy Awards - le succès est plus mitigé ces dernières années. Ce qui fait dire à nos confrères du Hollywood Reporter que l'arrêt de la série aurait ainsi été décidé "dès cet été".