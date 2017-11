publié le 18/11/2017 à 08:15

Moins d'une semaine après la sortie du film, il est temps de s'intéresser aux scènes post-générique de Justice League. Le blockbuster de Zack Snyder et Joss Whedon réserve deux belles surprises. Deux scènes qui ne manqueront pas de donner quelques frissons aux spectateurs. De quoi rassurer celles et ceux qui ne savent pas à quoi s'attendre à cause des reshoots, quelques mois avant la sortie du film.



Si vous préférez ne pas en savoir plus sur la fin de Justice League, passez donc votre chemin car la suite du texte est remplie de spoilers.

Rassurez-vous, ces deux scènes s'insèrent avec brio dans l'intrigue de Justice League. La première n'est autre que le début d'une course de vitesse entre Flash et Superman tandis que la seconde montre l'arrivée de Deathstroke sur le yacht de Lex Luthor.

La course entre Superman et Flash

Dans cette course du comics "Superman #709) de 2011, c'est Superman qui gagne Crédit : DC Comics

On démarre la scène dans la verte nature du Kansas de Superman. Les deux super-héros, qui partagent le même don pour la vitesse, sont sur la ligne de départ. Si Flash remporte la course, il aura droit de s'en vanter, mais si l'Homme d'Acier l'emporte, le jeune homme devra inviter ses super-équipiers à un brunch.



Une référence au moment où Flash explique à Bruce Wayne qu'il ne comprend pas l'intérêt du brunch. On ne sait toutefois pas qui est le vainqueur de cette course dont la lignée d'arrivée se trouve près de l'océan Pacifique. Nul doute que cette scène a été ajoutée après les reshoots pour développer d'une manière plus 'légère' la relation entre Superman et Flash.



Outre ce moment très "buddy movie", cette scène est un clin d’œil aux comics, Superman et Flash s'y étant souvent affrontés. Leur première course remonte à 1967 dans Superman #199. Les deux hommes doivent faire le tour du monde le plus rapidement possible pour recueillir des fonds pour un événement caritatif. Mais, se rendant compte que la course est truquée par des malfaiteurs qui veulent récupérer l'argent, ils décident d'arriver en même temps sur la ligne d'arrivée. Depuis, Flash et Superman ont couru plusieurs fois ensemble et le vainqueur variait selon les scénarios.



Les fans des séries Supergirl et Flash ne manqueront pas de sourire. Dans l'épisode 18 de la saison 1 de Supergril, où Flash fait une apparition, les deux super-héros font aussi la course.

> Supergirl and The Flash Race HD --- Supergirl/Flash Crossover --- Supergirl 1x18

Lex Luthor et Deathstroke vont former leur propre league

On apprend que Lex Luthor (Jesse Eisenberg) s'est échappé de l'Asile d'Arkham où il est enfermé à la fin de Batman V Superman. Comment a-t-il réussi ? Pour le moment, nous n'avons aucune information mais nul doute qu'il a bénéficié d'une aide extérieure assez puissante. Nous le retrouvons donc sur son yacht, coupe de champagne à la main.



Et voilà qu'arrive le mercenaire Deathtroke (Joe Manganiello). Le costume est identique à celui des comics et surtout à l'image diffusée il y a de nombreux mois par Ben Affleck et qui annonçait que le mercenaire serait au casting de The Batman. Lex Luthor lui propose alors qu'ils forment eux aussi leur propre ligue mais de super-méchants. Il devrait s'agir de la Ligue d'Injustice, dont font aussi partie Catwoman, le Pingouin et Black Manta (ennemi d'Aquaman).

Deathstroke est un redoutable mercenaire Crédit : DC Comics

Reste à savoir dans quel(s) film(s) on pourra voir cette nouvelle Ligue. Dans Justice League 2 (théorie la plus censée), qui n'a pas été annoncé par Warner Bros ? Ou bien dans The Batman, toujours au stade de projet voire en stand-by, si l'on en croit les rumeurs annonçant que Ben Affleck ne veut plus incarner le Chevalier Noir. Il faudra donc s'armer de patience avant de découvrir quand la Ligue d'Injustice pourrait faire son apparition.