publié le 02/05/2018 à 12:15

On lui doit Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Delicatessen ou encore Un long dimanche de fiançailles. Jean-Pierre Jeunet raconte ses souvenirs de cinéaste dans un livre intitulé Je me souviens, 500 anecdotes de tournage.



Rendez-vous dans cet atelier de Montmartre qui est à la fois un bureau et un musée avec d'extraordinaires objets, photos et outils de cinéma, Jean-Pierre Jeunet se raconte avec franchise, humour, émotion et recul dans ce bouquin. Premier souvenir fondateur du réalisateur en 1970 : il n'a que 17 ans et sa vie bascule un été en Vendée devant Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. "J'ai pas pu parler pendant trois jours, j'étais en état de choc. [...] Ce film était une révélation", explique le cinéaste, captivé par les images et la musique.

On croise évidemment les sept films de Jean-Pierre Jeunet dans ce recueil, dont deux long-métrages réalisés avec son complice Caro. Mais aussi ses travaux d'apprentissage : les courts-métrages, les pubs et les clips, notamment Zoolokologie de Jean-Michel Jarre, réalisé en 1988.

Au coeur de son livre, on retrouve beaucoup d'actrices et acteurs qui sont passés devant sa caméra, comme Sigourney Weaver, Omar Sy, Dany Boon ou encore Audrey Tautou. Alors que le réalisateur aimerait à nouveau tourner avec l'interprète d'Amélie Poulain, il retiendra notamment le caractère de l'actrice. "Elle m'a refusé deux films (à cause de son âge). Elle n'a peur de rien, ni de personne".