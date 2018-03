publié le 30/05/2016 à 06:00

Le doute planait, cette fois c'est une certitude : entre Sam Mendes et James Bond, l'aventure est terminée. Présent au Hay Festival, le réalisateur britannique a déclaré qu'il ne serait pas aux commandes du prochain volet, rapporte le site du Guardian. "Ça a été une aventure incroyable dont j'ai aimé chaque seconde", a-t-il déclaré. "Mais je pense qu'il temps de passer le relais à quelqu'un d'autre".



Le réalisateur acclamé de Skyfall et de Spectre rend son tablier après cinq ans de travail sur la saga. Skyfall a fait un énorme carton, beaucoup de fans ont alors dit de Mendes qu'il avait apporté une nouvelle profondeur aux personnages. L'épisode suivant, Spectre, a eu un succès légèrement plus mitigé. Sam Mendes a indiqué au Guardian son désir de travailler sur quelque chose de frais. "Je suis un conteur, estime-t-il. Je veux faire des histoires avec de nouveaux personnages."

Qui pour remplacer Daniel Craig ?

La saga sur l'agent 007 perd ainsi deux de ses hommes forts, après le départ pressenti de Daniel Craig. L'acteur aurait refusé de rempiler pour deux épisodes supplémentaires malgré un contrat de 88 millions d'euros. Selon les rumeurs, Tom Hiddleston et Idris Elba font partie de ses successeurs désignés.

Si Sam Mendes espère que le prochain directeur de Bond viendra d'une "direction inattendue", il ne se fait peu d'illusion sur la manière dont sera choisi le prochain à incarner l'agent secret."Ce n'est pas une démocratie. La productrice Barbara Broccoli décide seule qui est le prochain Bond, fin de l'histoire", a assuré le réalisateur. Les bookmakers et les campagnes de fans n'y changeront rien.