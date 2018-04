"J'ai envie que le plus de gens soient amoureux de ma femme", s'amuse Daniel Auteuil

publié le 25/04/2018 à 21:09

Daniel Auteuil fait son grand retour derrière et devant la caméra. Sandrine Kiberlain, Gérard Depardieu et Daniel Auteuil sont réunis à l'écran dans Amoureux de ma femme, comédie romantique douce-amère sur le démon de midi, adaptation inédite de la pièce à succès L'Envers du décor de Florian Zeller.



Le film, sorti dans les salles mercredi 25 avril, impose un rythme de promo effréné pour l'acteur. "C'est très stressant", confie-t-il, même s'il est bien conscient de la nécessité de "communiquer avec les gens". D'autant que ce projet compte particulièrement pour lui. "J'ai envie que le plus de gens soient amoureux de ma femme", s'amuse Daniel Auteuil.

Face au très bon démarrage du film - qui se classe "juste derrière" The Avengers -, le cinéaste le promet : il réalisera un autre film. "Je ne sais pas faire parler les chiffres (...) Ce que je sais c'est que j'ai fait un film qui me plaît et qui plaît aux gens", nuance celui qui a été nommé 12 fois aux César dans sa carrière.