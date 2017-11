"Grey’s Anatomy" : Callie va-t-elle faire son retour dans la série ?

publié le 24/11/2017 à 15:35

Déjà un an et demi que Grey's Anatomy se poursuit sans l’une de ses actrices phares, Sara Ramirez, alias Callie Torres dans le programme. La comédienne était parmi les fidèles du casting, assurant dix ans de bons et loyaux services.



Mais à la fin de la saison 12, patatras : le personnage quitte l'hôpital de Seattle pour les buildings new-new-yorkais, laissant à son interprète la possibilité de s’essayer à d’autres rôles. Témoin, son nouveau départ dans la série politique Madam Secretary.



Pour autant, Sara Ramirez sait ce qu’elle doit à son double fictionnel chirurgienne en orthopédie. Et si elle aspire aujourd’hui à d’autres partitions, tout laisse à croire qu’elle pourrait bien repasser une tête dans Grey’s Anatomy.



"Callie n’étant pas morte, la perspective d’un retour est toujours présente, a-t-elle confié dans un entretien récent avec le magazine Entertainment Weekly. Quand Shonda Rhimes (la créatrice de la série, NDLR) et moi avons parlé pour la dernière fois, nous nous sommes mises d’accord pour continuer la conversation et elle sait que je suis d’accord pour continuer de discuter."