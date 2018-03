"Ghost in the Shell" et "Orpheline" dans les sorties cinéma de la semaine

Avant de passer aux sorties de la semaine, découvrons le box-office avec le site CBO. La Belle et la Bête réalise le troisième démarrage de l'année avec près d'1,5 million 'entrées en une semaine et plus de 700 millions de dollars recettes dans le monde en 10 jours seulement. Loin derrière chez nous, mais très beau score pour Sage femme avec le tandem Catherine Deneuve-Catherine Frot pour 300.000 spectateurs. À noter côté continuations que Raid dingue de et avec Dany Boon a passé le cap des 4,5 millions d'entrées et que Patients, le premier film de Grand Corps Malade est désormais au-delà du million.



Pour les sorties de ce 29 mars, il y d'abord la superproduction américaine très attendue : Ghost in the Shell, adaptée d'un manga culte, qui a déjà donné lieu à un dessin animé. Voici la version 2017 en chair et en os, enfin si l'on peut dire, parce que le film est tellement gavé d'effets spéciaux, qu'il est impossible au final de reconnaître ce qui est réel et ce qui est virtuel. Mais, cela tombe bien, car dans toute l'histoire de Ghost in the Shell, nous sommes dans le futur où le Major, une créature hybride, (cerveau humain, mais dans un corps synthétique), lutte contre le crime et notamment un inconnu qui veut pirater et prendre le contrôle des esprits.

Dans son combat contre cet ennemi, Major va faire des découvertes sur son propre passé qui vont remettre en cause son existence. Entre Blade runner et Matrix, le film impressionne par son esthétique, la noirceur de ses thèmes, (solitude, identité entre autres) et offre à Scarlett Johansson un nouveau rôle d’héroïne dotée de pouvoirs extraordinaires, après Lucy de Luc Besson ou la Veuve Noire dans les Avengers. "Ces six ou sept dernières années, je me suis employé à trouver l'espace pour me dépasser et ces personnages n'ont pas vraiment de limites. Et j'ai compris que de n'avoir aucune limite artistiquement vous permet d'atteindre l'essence même de ce qui compte vraiment", explique Scarlett Johansson au micro de RTL.

"Telle mère, telle fille" de Noémie Saglio

En plus d'être à l'affiche de Ghost in the Shell, Juliette Binoche partage l'écran avec Camille Cottin dans Telle mère, telle fille. Une comédie sur la famille qui imagine comment une mère et sa fille, à l'opposé l'une de l'autre, vont se retrouver enceintes au même moment avec une manière totalement opposée de gérer l'événement. C'est un film sympathique, bien enlevé, mais sans génie avec aussi Lambert Wilson.



Si vous aimez les comédies d'aventure, on vous rappelle aussi la sortie de Gansterdam de Romain Levy avec Kev Adams, qui était notre invité la semaine dernière. C'est une épopée aux Pays-Bas où un étudiant en droit très sage va devoir se transformer en dealer accompli pour les beaux yeux d'une jeune fille et sauver son petit frère. Rondement et efficacement mené !

"Orpheline" d'Arnaud des Pallières

Dans Orpheline, on découvre Adèle Exarchopoulos, Adèle Haenel, Jalil Lepsert, Nicolas Duvauchelle ou encore Gemma Arterton pour un thriller tragique et sensuel qui suit la vie d'une femme grâce à 4 actrices différentes, de son enfance à l'âge adulte. Une vie compliquée, violente, sensuelle, sexuelle, marquée par la fuite en avant, la dissimulation d'un passé qui finira par rattraper l’héroïne au moment où elle croit enfin avoir trouvé le bonheur et attend un enfant. Son compagnon décide alors la soustraire au contrôle judiciaire. Orpheline nous balade avec brio et intensité dans 4 époques différentes de la vie de l'héroïne.