Gaspard Uliel : "Dans 'Eva' la revanche sociale anime mon personnage"

publié le 02/03/2018 à 21:32

Gaspard Ulliel est à l'affiche de Eva, de Benoît Jacquot, aux côté d'Isabelle Huppert. L'acteur incarne Bernard, un imposteur qui se fait passer pour un écrivain. "Le film s'ouvre sur ce passage à l'acte où mon personnage va s'approprier une pièce qui n'est pas la sienne. On le retrouve quelques années plus tard après ce grand succès qu'a été cette pièce et évidemment son éditeur, joué par Richard Berry, lui réclame la suivante. Il est donc dans l'incapacité de lui fournir quoi que ce soit", raconte le comédien.



"D'un coup, cette rencontre avec Eva, interprétée par Isabelle Huppert, va lui apparaître comme une planche de salut, puisqu'il se dit qu'il a face de lui, avec cette femme vénéneuse, la matière première de son roman à venir", explique Gaspard Ulliel.

"Il y a un jeu de miroir évident. Ils ont chacun leur secret ; il y en a un qui a un secret plus lourd que l'autre. Ils se reconnaissent comme étant de la même race", indique l'acteur qui, précise que son personnage est animé par la "revanche sociale".

Eva, en salles le 7 mars