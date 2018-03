publié le 29/08/2016 à 10:28

Le 9e Festival du Film Francophone d'Angoulême s'est achevé dimanche soir. Cette édition 2016 a encore une fois consacré l'événement comme la véritable rentrée du cinéma français. 10 films en compétition, 17 avant-premières : en 5 jours, plus de 30.000 spectateurs ont découvert quelques-uns des événements grand écran des prochains mois. À commencer par L'Odyssée, film de Jérôme Salle qui raconte formidablement et sans rien occulter le destin contrasté du commandant Cousteau avec Lambert Wilson dans le rôle titre. Il partage l'affiche avec Audrey Tautou et Pierre Niney. Le film sortira sur nos écrans 12 octobre.



Cette année, Angoulême a accueilli un trio impressionnant de comédiennes. Isabelle Adjani est venue présenter à sa façon Carole Matthieu, tourné pour Arte. Le télé-film raconte la dépression tragique d'une médecin du travail. Isabelle Huppert dans Souvenir, incarne quant à elle une ancienne vedette de l'Eurovision qui tente un retour. Enfin on retrouve Sophie Marceau dans La Taularde d'Audrey Estrougo.

Sophie Marceau en prison

L'actrice interprète le rôle d'une détenue qui découvre la prison, ses rites, ses dangers et ses amitiés aussi. Un film petit budget dans lequel l'actrice apparaît sans fard, loin de l'image glamour de ses dernières comédies romantiques. Sophie Marceau, soutient médiatique de Jacqueline Sauvage pour obtenir sa remise en liberté, s'est beaucoup investie dans rôle. La Taularde sortira 14 septembre.