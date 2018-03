© 2015 Warner Bros. Entertainment Inc. and Ratpac-Dune Entertainment LLC

Henry Cavill, alias Superman, avait déjà incarné un agent secret dans "Code U.N.C.L.E."

Autrefois favori, Idris Elba n'est plus vraiment dans la course pour incarner James Bond

publié le 27/05/2016 à 13:33

Plus le temps passe, et plus les chances de voir Daniel Craig à nouveau dans le costume de James Bond s'amenuisent. Lors de la tournée promotionnelle de Spectre, le comédien n'a pas manqué de rappeler à quel point le rôle lui pesait. Récemment, il aurait même refusé un pont d'or pour poursuivre l'aventure. Et son calendrier se remplit doucement, assez pour rendre impossible le calage d'un tournage de James Bond dans un futur proche.



Il va bien falloir se rendre à l'évidence : Daniel Craig va être remplacé. Et les noms de prétendants ne manquent pas. Le dernier à s'être introduit dans la course s'appelle Jamie Bell. Il aurait discuté de la possibilité de jouer 007 avec la productrice de longue date des films, Barbara Broccoli, selon Deadline. Le comédien, découvert dans le rôle de Billy Elliot, a pourtant de la concurrence. Retour sur les possibles prétendants au rôle.

Tom Hiddleston vole la place de favori à Idris Elba

Le mieux placé pour l'instant se nomme Tom Hiddleston. Le comédien, connu pour son rôle de Loki dans Thor, s'est déjà déclaré intéressé. Pour lui, jouer Bond serait une "opportunité extraordinaire". Un temps cité, il semble qu'Idris Elba n'ait plus autant la côte qu'auparavant. Il y a un an, le comédien fustigeait une "rumeur qui s'est dégonflée toute seule". Sa classe et son physique solide en font tout de même un solide prétendant au rôle.

Récemment, l'hypothèse Aiden Turner a pris de l'ampleur. Le comédien, connu notamment pour son rôle de Kili dans Le Hobbit, est un favori des sites de pari en ligne. Damian Lewis est également parfois cité pour enfiler le costume de Bond depuis un article du Daily Mail datant de septembre 2015 affirmant qu'il était "le choix numéro 1" si Daniel Craig se désistait. L'acteur avait fait sensation dans la peau du soldat Nicholas Brody dans Homeland.

Les outsiders

Plusieurs chouchous du cinéma hollywoodiens sont aussi cités, même s'il est moins probable qu'ils reprennent le rôle. Parmi eux, Tom Hardy, qui s'est forgé une très belle carrière entre blockbusters (The Dark Knight Rises, Mad Max 4) et films d'auteurs (The Revenant), notamment grâce à son goût pour la transformation physique. Ses choix exigeants en matière de films pourraient difficilement correspondre avec l'investissement conséquent que représente la saga James Bond. Le nom d'Henry Cavill, connu pour son rôle de Superman, revient également parfois. Mais son implication dans l'univers DC Comics rend pour l'instant difficile un engagement sur une autre franchise gourmande en temps.

It's Bond. Jane Bond.

Thanks for all the votes! (And sorry, don't know who made poster but I love it!) #NextBond pic.twitter.com/f8GC4ZuFgL — Gillian Anderson (@GillianA) 21 mai 2016

Dernière outsider à se lancer dans la course, Gillian Anderson. La comédienne, vue dans X-Files, plaide que James Bond devienne Jane Bond. Sur son compte Twitter, elle a partagé un montage de fan la représentant en 007 au féminin. Une blague ? Pas du tout, l'actrice en a même remis une couche quelques jours plus tard en partageant une autre photo montrant son "potentiel Jane Bond". Changer le sexe d'un personnage existant depuis 50 ans, parfois critiqué pour son machisme, serait assurément un choix culotté de la part des producteurs. Qui pourraient être un peu frileux à l'idée d'opérer un tel virage.