La 42e nuit des César est close. Comme chaque année, l'édition 2017 a récompensé les personnalités qui ont marqué le cinéma français au cours des douze derniers mois. Certains favoris ont confirmé leur avance alors que d'autres ont essuyé des déceptions. C'est le cas de Frantz de François Ozon, nommé dans 11 catégories, et qui n'a finalement reçu aucune statuette. En revanche, Elle de Paul Verhoeven, également nommé 11 fois, a ratissé deux César, et pas des moindres : celui de la Meilleure actrice pour Isabelle Huppert qui poursuit son envolée, et celui du Meilleur film.



D'ordinaire tenue au théâtre du Châtelet, la cérémonie s'est déroulée, pour cette 42e édition, à la Salle Pleyel, dans le 8e arrondissement de Paris. La soirée a été animée par Jérôme Commandeur, et marquée par de beaux hommages à George Clooney, invité d'honneur, et Jean-Paul Belmondo pour l'ensemble de sa carrière. François Ruffin, réalisateur de Merci Patron ! a profité de son César pour le Meilleur film documentaire pour pousser un coup de gueule et arborer un tee-shirt Vincent Bolloré, patron de la chaîne Canal + sur laquelle était diffusée la soirée.

00h50 : La cérémonie désormais terminée, les primés font graver leur statuette.

00h11 : Le César du Meilleur film est attribué à Elle produit par Saïd Ben Saïd, Michel Merkt, réalisé par Paul Verhoeven. "Merci beaucoup Isabelle, je t'aime", a commenté le réalisateur en remerciant ainsi son actrice, déjà récompensée du César de la Meilleure actrice.



00h05 : Le César du Meilleur acteur est attribué à Gaspard Ulliel dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan.



23h56 : Le César de la Meilleure réalisation est attribué à Xavier Dolan pour Juste la fin du monde.



23h50 : Le César de la Meilleure actrice est attribué à Isabelle Huppert pour son rôle dans Elle de Paul Verhoeven. L'actrice a déjà été récompensée pour ce rôle d'un Golden Globe et est nommée aussi aux Oscar pour le même rôle.



Isabelle Huppert reçoit le César de la Meilleure actrice Crédit : bertrand GUAY / AFP

23h43 : La salle se lève pour accueillir Jean-Paul Belmondo sur la scène des César. Autour de lui, Béatrice Dalle, Jean Dujardin, Cédric Klapish, Gérard Jugnot, Franck Dubosc, Claude Brasseur, Antoine Duléry, François-Xavier Demaison, Jean-Paul Rouve et d'autres se sont réunis et l'applaudissent chaudement. "Ça me va droit au cœur", répond-il avant de, lui aussi, remercier sa mère grâce à qui "ces films ont pu se faire".

Jean-Paul Belmondo bien entouré sur la scène des César en 2017 Crédit : Bertrand GUAY / AFP

23h30 : Jean Dujardin est de retour sur scène pour rendre hommage à Jean-Paul Belmondo : "Quand on est enfant, c'est l'adulte qu'on aimerait devenir. Et quand on est adulte, on se rend compte que c'est toujours un enfant".



23h27 : Le César du Meilleur scénario original est attribué à Solveig Anspach à titre posthume pour L'Effet aquatique.



23h22 : Le César du Meilleur film étranger est attribué à Moi, Daniel Blake, réalisé par Ken Loach. Ce dernier n'a pas pu dire lui même son discours, absent, mais il en avait tout de même écrit un dans lequel il appelle les Français à "refuser la droite" et voter à gauche à la prochaine élection présidentielle. Il a déjà été récompensé de la Palme d'Or à Cannes en mai dernier.



23h10 : Le César de la Meilleure actrice dans un second rôle est attribué à Déborah Lukumuena dans Divines.



23h05 : Le César de la Meilleure adaptation est attribué à Céline Sciamma pour Ma vie de courgette.



22h58 : Le César du Meilleur acteur dans un second rôle est attribué à James Thierrée dans Chocolat.



22h55 : George Clooney en interview avec Stéphane Boudsocq et Vincent Perrot pour RTL après avoir reçu son César d'honneur.

22h48 : Le César du Meilleur court métrage est attribué ex æquo à deux films : Vers la tendresse réalisé par Alice Diop et Maman(s) réalisé par Maïmouna Doucouré. Alice Diop a profité de l'occasion d'être sur scène pour rappeler l'actualité brûlante en évoquant Adama Traoré, Zyed et Bouna.



22h43 : Le César de la Meilleure photographie est attribué à Pascal Marti pour Frantz.



22h31 : George Clooney reçoit le César d'honneur. Avant d'avoir le prix, une vidéo fait le tour de ses plus grands rôles de Burn After Reading à O'Borther en passant par La Ligne rouge et Gravity. L'acteur américain monte sur scène et reçoit son prix de la main de son ami Jean Dujardin. "My French is horrible", commence-t-il avant de demander à Jean Dujardin de traduire son discours, avec humour. Il a ensuite fait un discours anti-Trump avant de déclarer sa flamme à sa femme Amal, présente dans la salle et de clore par "good night and good luck", en référence au film.

22h25 : Le César du Meilleur film d'animation pour le court métrage est attribué à Celui qui a deux âmes, réalisé par Fabrice Luang-Vija, et le César du Meilleur film d'animation long métrage Ma vie de courgette, réalisé par Claude Barras.



22h22 : Parodie réussie de La La Land par Jérôme Commandeur et Marthe Villalonga.

22h20 : Le César du Meilleur montage est attribué à Xavier Dolan pour Juste la fin du monde.



22h14 : La chanteuse Imany est montée sur scène pour rendre hommage à tous les acteurs disparus ces derniers mois. Puis une vidéo consacrée à la carrière de Michèle Morgan, disparue le 20 décembre.

Imany rend hommage aux disparus du cinéma lors des César 2017 Crédit : Twitter @cmldlc

22h06 : Le César du Meilleur premier film est attribué à Divines réalisé par Houda Benyamina, produit par Marc-Benoit Créancier. La réalisatrice a déjà reçu la Caméra d'Or à Cannes. Elle avait fait sensation avec son discours féministe et engagé, et cette expression : "T'as du clito".



21h58 : Le César de la Meilleure musique est attribué à Ibrahim Maalouf pour Dans les forêts de Sibérie.



21h52 : Le César du Meilleur film documentaire est attribué à François Ruffin pour Merci Patron !. Le réalisateur monte sur scène avec tee-shirt Vincent Bolloré, cible de son film engagé, à l'image de son discours contre les délocalisation d'usines françaises.



21h46 : Le César des Meilleurs décors est attribué à Jérémie D. Lignol pour Chocolat.



21h39 : Le César du Meilleur espoir masculin est attribué à Niels Schneider pour son rôle dans Diamant noir. Un discours très ému de l'acteur avec la voix tremblante.



21h34 : Le César du Meilleur son est attribué à Marc Engels, Fred Demolder, Sylvain Réty et Jean-Paul Hurier pour L'Odyssée.



21h27 : Le César des Meilleurs costumes est attribué à Anaïs Romand pour La Danseuse.



21h19 : Le César du Meilleur espoir féminin est attribué à Oulaya Amamra pour son rôle dans le film Divines, et remis par la réalisatrice Nicole Garcia. Elle dédie son prix à son père décédé, après avoir remercié les équipes du film et sa maman, qu'elle "aime vraiment".



21h17 : Le maître de cérémonie rappelle les nominations au public en tournant en dérision quelques films. Sur Twitter, les internautes ont l'air plutôt convaincu de sa prestation, comme Katia W, qui "adore". D'autres, en revanche, sont moins emballés...

21h11 : Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, la maire de Paris Anne Hidalgo et la ministre de la Culture Audrey Azoulay sont dans la salle.



21h07 : Le sketch de Jérôme Commandeur commence avec une chorégraphie sur Wake Me Up, comme un hommage à George Michael, décédé en décembre dernier.



21h00 : La cérémonie a commencé. On y croise Claude Lelouch, Chantal Lauby, Louane, Guillaume Gallienne, Monica Bellucci ou encore Jérôme Commandeur. La salle rit aux éclats.



20h52 : Presque toutes les stars ont défilé sur le tapis rouge de la salle Pleyel. Isabelle Huppert, François Cluzet, Virginie Efira, Lily-Rose Depp, Xavier Dolan, le casting de Divines ou encore Soko sont arrivés. Retrouvez toutes les images du tapis rouge.



20h23 : Jean Dujardin est arrivé sur le tapis rouge. Il rendra hommage à Jean-Paul Belmondo dans la soirée. Alors que George Clooney est arrivé accompagné de sa femme, Amal Clooney, enceinte de jumeaux. L'acteur américain s'est dit "honoré d'être ici ce soir".

George et Amal Clooney sur le tapis rouge des César 2017 Crédit : Twitter Laurent Marsick

20h17 : Apparemment George Clooney et Jean Dujardin, complices depuis le film Monuments Men et la publicité Nespresso, réservent une surprise pour la soirée. Certains imaginent que l'acteur français remettra le César d'honneur à son ami américain.



20h07 : Pierre Niney est arrivé à la salle Pleyel. L'acteur césarisé en 2015 pour son interprétation du couturier Yves Saint-Laurent est à nouveau nommé dans la catégorie du Meilleur acteur pour sa performance dans Franz.



19h51 : Les stars les plus célèbres se font désirer sur le tapis rouge, à une heure et dix minutes du début de la cérémonie. George Clooney est d'ailleurs très attendu par les photographes et journalistes sur place.



19h32 : Pour regarder la cérémonie en direct, RTL.fr vous a compilé toutes les solutions afin de ne rien rater.



19h29 : Retrouvez toute la liste des nommés aux César 2017, d'Isabelle Huppert à Pierre Niney, en passant par Xavier Dolan. Et aussi, découvrez les favoris de cette édition.



19h10 : Découvrez les coulisses du tapis rouge grâce à notre journaliste sur place, Laurent Marsick, alors que les premiers nommés arrivent sur le tapis rouge.

19h00 : Bonsoir à tous, bienvenue sur notre live. Les smokings et autres robes longues sont de sortie sur le tapis rouge de la Salle Pleyel, dans le huitième arrondissement de Paris. Ne manquez rien de l'arrivée des vedettes attendues ce soir pour la 42e cérémonie des César.