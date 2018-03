publié le 27/12/2016 à 11:30

Disney continue d'adapter ses grands classiques en live-action. Après Le Livre de la jungle en 2016 et La Belle et la Bête prévu pour mars 2017, la maison de Mickey va bientôt s'attaquer à Mulan. Si peu d'information ont pour l'instant été communiquées sur ce projet, nous savons déjà que le scénario a été confié à Rock Jaffa et Amanda Argent, les scénaristes de Jurassic World et de la Planète des singes : les origines.



Une source proche de la production avait confié début octobre au site Vulture que l'histoire serait "un mélange entre la Balade de Mulan et la version animée de 1998". Dans les deux versions, la jeune Mulan se grime en homme pour rejoindre l'armée impériale, mais dans le dessin animé, elle le fait pour remplacer son père malade. Elle est aussi accompagnée de son dragon Mushu et vit une histoire d'amour avec l'officier Shang.

Si la trame générale du film ne sera pas très différente du dessin animé, qui jouera l'intrépide Mulan ? Des rumeurs évoquaient le nom de Jennifer Lawrence début octobre mais, après le tollé provoqué, Disney a exprimé son souhait d'avoir un casting exclusivement chinois.

Des personnages éloignés du dessin animé

L'appel à candidature lancé par la firme en dit d'ailleurs un petit peu plus sur les personnages et leurs divergences avec le dessin animé. Comme le rapporte le site Movie Pilot, l'actrice doit être une femme entre 18 et 20 ans pour jouer une jeune fille de 18 ans. Elle doit être "athlétique, rapide, plus forte qu'elle en a l'air". Mulan vit dans la "Chine rurale en 630 avant Jésus Christ et son pays est assailli par des envahisseurs. Quand son père assez âgé veut rejoindre l'armée, Mulan s'enfuit la nuit et prend sa place, diminuant sa poitrine pour pouvoir passer pour un homme. Il y a une force mystérieuse en Mulan, un pouvoir de rapidité, de coordination et de force qui fait d'elle la meilleure de son régiment".



Si Shang, le principal personnage masculin du dessin animé, est l'instructeur du régiment de Mulan, le film veut en faire un soldat nommé Honghui et le principal adversaire de la jeune femme. Dans la description du casting, la firme fait mention d'un homme "dans les 20 ans, qui doit pouvoir parler anglais et mandarin. Bien charpenté, sûr de lui et beau. Honghui est une autre recrue qui rejoint le régiment du commandant Tung et il est déterminé à être le meilleur soldat de l'Histoire. Il comprend rapidement que Mulan est sa principale rivale mais ne réalise pas qu'elle est une femme. Après l'avoir appris, ses ressentiments envers elle se transforment en amour".



Si ses derniers live-action ont été réussis, Disney aura sans doute plus de difficultés à adapter Mulan car la firme fait face à un double enjeu. Elle doit réussir à intéresser le public occidental, qui est familier du dessin animé, tout en plaisant à un public chinois qui connaît surtout la légende originelle et qui y est attaché. Il devra également faire face à Sony, qui a aussi pour projet d'adapter la légende de Mulan.