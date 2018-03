publié le 13/03/2018 à 14:31

C'est une histoire vraie digne d'un scénario de cinéma, qui va d'ailleurs devenir un film. Le 2 janvier dernier, Claude Lelouch se gare devant ses bureaux de l'avenue Hoche à Paris. Il pose trois sacs de voyage sur le trottoir, puis fait le tour de sa voiture pour fermer la porte.



Quand le réalisateur revient, tout a disparu. À l'intérieur se trouvaient des papiers, de l'argent, un carnet contenant 50 ans de notes et de réflexions mais aussi un document beaucoup plus important à ses yeux. "Il y avait dans ce sac le scénario de Oui et non (...), une suite du film Les uns et des autres".

À la suite cette mésaventure, Claude Lelouch a réécrit tout le scénario. "J'ai écrit très vite l'histoire d'une personne à qui on volait tout : sa mémoire, sa vie, sa voiture, son chien qui était dedans". Un film qui va s'appeler La vertu des impondérables. "Dans ma vie, tout ce que j'ai réussi, je l'ai d'abord raté".

Alors que ce film n'était évidemment ni programmé, ni financé, le réalisateur va le mettre en scène avec des moyens beaucoup plus modestes et un matériel inédit pour lui : son smartphone.