Chastain, Cotillard, Cruz, Nyong'o et Bingbing réunies dans un film d'espionnage

publié le 03/05/2018 à 17:59

Un casting 100% féminin et cosmopolite. Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o et Fan Bingbing seront à l'affiche du prochain film de Simon Kinberg. Dans ce thriller d'espionnage intitulé 355, les cinq actrices incarneront les membres d'une agence internationale, amenées à collaborer pour lutter contre une organisation mondiale aux ambitions destructrices.



Ce projet ambitieux est à l'initiative de Jessica Chastain, qui l'a proposé au producteur britannique. "J'adore les films Jason Bourne et Mission Impossible, et je me suis demandé pourquoi, à part Charlie et ses drôles de dames, il n'y avait pas de vrai film d'action-thriller et d'espionnage avec un ensemble de personnages féminins", explique-t-elle dans un entretien accordé à Deadline. "J’ai proposé l’idée à Simon, je lui ai parlé des comédiennes que j’avais en tête", précise-t-elle au sujet du réalisateur de X-Men: Dark Phoenix, qui a accepté de "participer à l'aventure avec elle".

Concernant la distribution, Jessica Chastain a convaincu les comédiennes de participer au film par téléphone. "Je leur ai dit comment j’envisageais ce projet, que ce serait un processus de collaboration, qu’on le construirait toutes ensemble. Elles ont toutes dit oui". Pour l'actrice de Zero Dark Thirty, ce long-métrage donne "l'opportunité de créer différents types de héros féminins".

Alors que l'écriture du scénario a été confiée à Theresa Rebeck, le film produit par Freckle Films devrait surement trouver preneur à l'occasion du 71ème festival de Cannes.