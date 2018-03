publié le 24/02/2017 à 16:03

Les plus gros enjeux du cinéma français se jouent dans la soirée du 24 janvier, à l'occasion de la 42e nuit des César. Comme chaque année, l'édition 2017 récompensera tous ceux qui ont marqué le cinéma en 2016. Quelques favoris se démarquent déjà : avec 11 nominations chacun, Elle de Paul Verhoeven et Frantz de François Ozon sont les grands favoris de cette nouvelle édition. Isabelle Huppert et Pierre Niney, les interprètes principaux de ces deux longs-métrages, sont tous les deux pressentis pour les César de Meilleur actrice et Meilleur acteur. Cependant, rien n'est encore joué. Et pour ne rien rater, il n'y a qu'une solution : suivre la cérémonie.



Petit changement d'adresse pour cette édition 2017 : les travaux du théâtre du Châtelet, où se déroule traditionnellement la cérémonie, ont obligé les organisateurs à délocaliser la remise des prix à la salle Pleyel, dans le 8e arrondissement de Paris. Pas de changement pour les téléspectateurs, en revanche : c'est toujours à Canal + que revient l'honneur de retransmettre la cérémonie en direct, en clair et en exclusivité. Abonnés ou pas à la chaîne cryptée, tous les cinéphiles pourront donc suivre la soirée dès 21 heures, après un Grand Journal spécial avec Laurent Weil en direct du tapis rouge. Jérôme Commandeur succédera à Florence Foresti, Édouard Baer ou encore Cécile de France au poste de maître de cérémonie.

Et sans télé ?

Ceux qui n'auront pas la possibilité de se poster devant leur téléviseur peuvent également suivre la remise de prix : elle sera retransmise en direct sur le site de Canal + et sur Dailymotion. Dès 20 heures, RTL couvrira également la soirée en direct. Les journalistes Vincent Perrot, Stéphane Boudsocq et Laurent Marsick seront sur place et décrypteront cette 42e nuit des César durant cinq heures, jusqu'à 1 heures du matin. En parallèle, la soirée sera également à suivre en direct sur RTL.fr. Enfin, c'est le hashtag #Cesar2017 qui permettra de suivre l'événement sur Twitter. Autant de moyens de s'assurer de ne pas manquer une miette de cette nuit d'exception.