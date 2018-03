publié le 30/03/2018 à 20:15

Les deux frères réalisateurs, Jérémie et Yannick Renier, avaient travaillé ensemble en tant qu'acteurs. Lors de cette collaboration, les deux hommes au parcours différents se sont rendus compte qu'ils appréciaient collaborer. De cette réflexion est sorti l'envie de faire un film. L'envie de réaliser est même venue avant le sujet. Leur film, Carnivores avec Leïla Bekhti et Zita Hanrot, est sorti en salles depuis le 28 mars.



La question de la réussite professionnelle et de son influence sur les liens familiaux a semblé évidente. Le film expose le destin de deux sœurs comédiennes. L'une rencontre le succès, l'autre est moins reconnue. Les réalisateurs ont souhaité dépeindre les sentiments qui découlent d'une telle situation.

Le thème de la rivalité est important. Et les deux réalisateurs l'affirment : ils ont toujours été comparés. Yannick conclut : "On a accepté nos différences dans une démarche d'émulation".