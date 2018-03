publié le 27/04/2016 à 10:02

Les sorties de ce 27 avril vont peut-être rebattre les cartes du box-office avec notamment l'arrivée sur nos écrans de Captain America : Civil War des studios Marvel. Encore un film de super-héros, avec des effets spéciaux et une musique assourdissante ? Sauf que celui-ci est à la fois le plus profond et le plus intéressant de l'écurie Marvel depuis le premier Avengers. Ce groupe de personnages unis à jamais contre mal se divise en deux clans qui vont s'affronter.



Le gouvernement veut encadrer ces héros pour éviter qu'ils ne détruisent des villes entières et leurs habitants lors des combats contre les méchants. Captain America refuse l'accord, Iron Man l'accepte. Malin, intéressant, sombre et drôle aussi, grâce notamment au retour sur les écrans de Spider-Man dans version plus ado. Ce qui préfigure une nouvelle saga à venir consacrée à l'homme-araignée à partir de l'année prochaine.

Les réussites "Dalton Trumbo", "Green Room" et "Les Habitants"

Cinéma américain toujours avec Dalton Trumbo, qui revient sur la période du Mac Carthysme dans les années 40 et 50 aux Etats Unis. Un film classique, presque trop, mais passionnant, car centré autour d'un scénariste réputé qui se verra banni par studios, condamné à la prison et obligé ensuite de prendre un pseudonyme pour nourrir sa famille en signant des scripts de séries B voire Z mais aussi de classiques comme Vacances romaines. Dans le rôle titre, qui lui a valu d'être nommé dans la catégorie meilleur acteur aux Oscars, Bryan Cranston, devenu star grâce à la série télé Breaking Bad. Il campe un Dalton Trumbo criant de vérité, à la fois horripilant, intransigeant et émouvant.



À voir aussi, Green Room, un épatant thriller horrifique et musical qui raconte l'histoire d'un groupe punk qui termine une tournée désastreuse dans un club miteux au fin fond de l'Oregon. La bande va tomber sur un gang de skinheads relativement peu sympathique. C'est trash mais jouissif. Côté cinéma français, on retient Les Habitants, le documentaire de Raymond Depardon. Un instantané de français anonymes, rencontrés dans le rue, filmés par deux dans une caravane du nord au sud de l'Hexagone. Ça a l'air anodin au premier abord mais c'est en fait profond, humain et passionnant car ces conversations sur la famille, l'amour ou les racines sont en fait notre autoportrait, saisi par l’œil expert de Depardon.

Déception pour "Nos Souvenirs" et "West Coast

Un mot sur la sortie de Nos souvenirs, un film de Gus van Sant sapé par un accueil épouvantable à Cannes. Dans cette histoire de deuil onirique dans une forêt japonaise, Matthew McConaughey essaye de se sortir du bois mais c'est nous qu'il perd en route. Déception aussi pour West Coast, l'épopée fatigante de 4 ados bretons fans de rap en mal de reconnaissance, de rêve et d'amour. On est malheureusement plus près de Neuilly sa mère que des 400 Coups.