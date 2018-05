publié le 19/05/2018 à 17:30

Le Festival de Cannes touche à sa fin. Dernier événement immanquable de cette 71e édition : la cérémonie de clôture du Festival, qui débute à 19h15 ce samedi 19 mai. Après une dernière montée des marches, les personnalités du cinéma prendront place dans le palais des festivals de Cannes, où seront, comme chaque année, distribuées les palmes.



La cérémonie sera retransmise en direct sur Canal + et sur la TV Festival de Cannes, accessible sur YouTube et Dailymotion. La soirée sera ouverte par le journal du festival, suivie de la traditionnelle montée des marches et enfin la cérémonie de clôture. Le palmarès sera également annoncé et commenté sur RTL en fil rouge avant le multiplex foot.

Alors, quel film sera désigné grand vainqueur de ce 71e Festival de Cannes et remportera la Palme d'or ? Le jury, présidé par Cate Blanchett va-t-il couronner une réalisatrice ? Car après cette édition qui aura placé les femmes à l'honneur, notamment grâce à un jury majoritairement composé de femmes, ces questions agitent la croisette.