publié le 14/05/2018 à 18:23

Le 71e Festival de Cannes se poursuit. À quelques jours de la cérémonie de clôture (le 19 mai), les acteurs et actrices du monde entier continuent de défiler sur le tapis rouge du Palais des Festival.



Ce 14 mai, Éric Metayer et Andréa Bescond présentent Les Chatouilles dans la sélection Un certain regard. Ce film, porté par Karin Viard, Andréa Bescond, Clovis Cornillac et Pierre Deladonchamps (aussi à l'affiche d'Aimer, plaire et courir vite) est l'adaptation de la pièce de théâtre de la danseuse et comédienne Andréa Bescond.

Récompensée de nombreuses fois, Les Chatouilles (ou la danse de la colère) est inspirée de l'histoire d'Andréa Bescond, violée enfant par le meilleur ami de ses parents. Le long-métrage, comme la pièce, se déroule pendant la jeunesse d'Odette (Cyrille Mairesse) et sa vie d'adulte où elle libère sa parole grâce à la danse. Le film est attendu dans les salles le 26 septembre prochain.

> Les Chatouilles - Bande Annonce Officielle - UGC Distribution

Julie Gayet soutient "The State against Mandela and the Others"

The State against Mandela and the Others est le documentaire de Gilles Porte et Nicolas Champeaux. Présenté en hors-compétition, il permet de revivre le combat contre l'apartheid de 8 camardes de Nelson Mandela, jugés avec lui en 1963 et 1964. Sept d'entre eux ont été condamnés avec Nelson Mandela au bagne à perpétuité. Avant le verdict, ils avaient tous choisi de transformer leur procès en tribune politique contre le régime ségrégationniste.



Produit par Julie Gayet, William Jehannin, Nadia Turincev et Antou Sehnaoui, The State against Mandela and the others puise dans 256 heures d'archives sonores, témoignages d'anciens compagnons de Mandela entre autres, pour faire revivre "le procès du siècle".

> THE STATE AGAINST MANDELA AND THE OTHERS by Nicolas Champeaux & Gilles Porte | Trailer | GeoMovies