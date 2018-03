publié le 27/05/2017 à 10:05

Les paris sont ouverts ! Dimanche 28 mai, un film va attirer tous les regards en raflant la Palme d'or du 70ème Festival de Cannes. À trois jours de la clôture de l'événement, les pronostics vont bon train et chacun essaie de deviner qui remportera cette récompense suprême du cinéma mondial.



La réponse est difficile car la sélection de cette année était riche de noms prometteurs du cinéma, faisant saliver les cinéphiles. Dix-neufs films étaient en compétition, et ils étaient nombreux à être attendus au tournant par la critique. Parmi eux, on retrouvait Happy End, le nouveau Michael Haneke qui réunissait Jean-Louis Trintignant et Isabelle Huppert. La dernière réalisation de Sofia Coppola, Les Proies était également attendue de pied ferme, du fait de son histoire tumultueuse avec le Festival de Cannes, tout comme L'Amant double du sulfureux François Ozon. Ces films ont été notés par cinq journalistes de RTL, L'Express et Nice-Matin, et voici leurs favoris.

"120 battements par minute", grand favori

C'est la surprise et le coup de cœur des critiques. 120 battements par minute semble très bien parti pour remporter la récompense suprême du plus grand festival de cinéma international. Si dimanche soir il n'est pas auréolé de succès, il aura au moins remporté le cœur des journalistes.

Selon le palmarès RTL, cette réalisation de Robin Campillo arrive largement en tête des pronostics. Pour Stéphane Boudsocq, journaliste à RTL, ce film possède "du cœur, de la rage, du sexe et du rire", ce qui en fait "un film vivant et vibrant". Un jugement approuvé par Arièle Bonte de RTL Girls : "un film fort, indispensable et instructif qui résonne aujourd'hui avec le manque de connaissance des jeunes sur le sujet du sida et de la protection". Selon le palmarès du Film Français, ce drame qui dépeint les actions de l'association Act Up dans les années 1990 a reçu six palmes de la part des journalistes cinéphiles.

"Faute d'amour", autre favori de la presse française

Andreï Zviaguintsev est un habitué du Festival de Cannes et il pourrait repartir avec la Palme d'or dimanche 28 mai. Selon le palmarès du Film Français, Faute d'amour est une oeuvre forte qui pourrait faire de l'ombre à 120 battements par minute : trois journalistes lui attribuent la palme. Jean-Philippe Dupuy de Nice-Matin trouve que le cinéaste signe un film "puissant, austère, magistral". Stéphane Boudscocq, lui, y voit un "portrait glaçant et glacé de la Russie de Poutine".

Des films français qui ont leur chance

Quelques films pourront également créer la surprise, et la France pourrait ne pas pas démériter. Rodin de Jacques Doillon, avec Vincent Lindon est pourrait remporter la prestigieuse récompense Anthony Martin, journaliste à RTL, y voit une oeuvre "puissante", quand Stéphane Boudsocq y voit "un film dense et léger marqué par une nouvelle performance marquante de Vincent Lindon".



Le deuxième film français qui pourrait surprendre les critiques, c'est Le Redoutable de Michel Hazanavicius, portrait satirique de Jean-Luc Godard. Un "hommage impatial d'un amoureux du cinéma à un monstre du cinéma. Racé, stylé, élégant, drôle porté par un Louis Garrel impressionnant" selon Stéphane Boudsocq, un film "ingénieux" et "passionnant" d'après Anthony Martin.

Des concurrents sérieux : "Les Proies" et "Okja"

Mais les avis des critiques ne correspondent pas forcément à l'avis des jurés. L'année dernière, Toni Erdmann de Maren Ade était le favori de la presse. Il est pourtant reparti bredouille. La dernière réalisation de Sofia Coppola, Les Proies, est un concurrent sérieux et pourrait créer la surprise. Selon Stéphane Boudsocq, "Sofia Coppola signe une fable fascinante et troublante sur le désir et la frustration, un conte cruel et sensuel", quand Arièle Bonte y voit "un huis clos sous fond de guerre de Sécession où les rapports hommes femmes s'inversent avec un humour subtil mais beaucoup de longueurs".



La production Netflix Okja avait également séduit les critiques lors de sa projection, mais son statut de "film Netflix" pourrait lui porter préjudice : les réalisations de la plateforme de streaming ne sortiront jamais en salle, ce qui a provoqué l'ire des distributeurs et de la Croisette. Stéphane Boudsocq a pourtant jugé cette oeuvre comme un "superbe conte poétique, burlesque et naturaliste". La compétition s'achève cependant samedi soir avec You were never really here. Des films peuvent encore créer la surprise : à Cannes, rien n'est joué tant que la compétition n'est pas terminée.





