C'est une grande première dans la suite d'Avatar. Depuis les annonces des suites du film culte de James Cameron, sorti en 2009, le jeune casting se dévoile lors d'une séance photo au parc Disney Animal Kingdom à Orlando. Ils donneront la réplique à Sam Worthington (Jake Sully) et Zoe Saldana (Neytiri du clan des Na'vi). "Ils représentent la future génération de Pandora [la planète des Na'vi] et jouent un rôle très important, pas seulement dans ce film [Avatar 2], mais dans tous les autres", a expliqué le producteur Jon Landau à Entertainment Weekly.



Dans ce jeune casting, Lo’ak (Britain Dalton), Tuktirey (Trinity Bliss) et Neteyam (Jamie Flatters) sont les enfants de Sam Sully et Neytiri. Aonung (Filip Geljo), Tsireya (Bailey Bass) et Rotxo (Duane Evans Jr) font partie du clan Metkayina (clan Na'vi comme Neytiri).

Enfin, Javier “Spider” Socorro (Jack Champion) est un adolescent né à Hell's Gate, la base militaire qui se trouve sur Pandora. Mais, il préfère explorer seul les forêts de la planète, plutôt que de rester avec ses semblables, comme le dévoile The Hollywood Reporter. Ce n'est qu'en décembre 2020 qu'on pourra découvrir Avatar 2.