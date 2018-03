Armel Le Cléac'h dans Les Essentiels Ciné

publié le 30/07/2017 à 14:01

Les Films de Armel Le Cléac'h

« Cinema paradiso », le retour au pays en Sicile de Salvatore, un cinéaste qui va retrouver les souvenirs de son enfance et sa complicité de l’époque avec un vieux projectionniste, Alfredo qui vient de mourir… Film magnifique, nostalgique avec notamment Philippe Noiret et Jacques Perrin…

« Rocky » : un boxeur de seconde zone de Philadelphie qui va se voir offrir la chance de défier le champion du monde des poids lourds Appolo Creed, suite à la blessure de son adversaire… Le combat qui s’annonce écrit et perdu d’avance pour « Rocky » va se transformer en affrontement dantesque sur le ring, grâce méthodes pas toujours orthodoxes de son entraineur Mickey

« Seigneur des anneaux – la communauté de l’anneau », 1er volet d’une trilogie sur grand écran… suit le périple et le destin de Frodon Saquet, un Hobbit qui va devenir le dernier espoir de l’humanité pour empêcher l’avènement du règne du mal en la personne de Sauron… Accompagne du magicien Gandalf, Frodon va quitter sa terre et découvrir le vaste monde, rencontrant des Elfes, des Nains guerriers, des Orques sanguinaires… Un périple qui changera sa vie…

« Pulp fiction » croise les destins et la route de plusieurs membres de la pègre californienne, braqueurs, truands, escrocs dont certains vont se retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes… Tarantino a ciselé ses dialogues qui semblent parfois parler de tout et de rien mais touchent à l’essentiel avec gravité et humour… Son film est pop, violent, kitsch, révolutionnaire et côté casting : Bruce Wills, Tim Roth Uma Thurman, Rosanne Arquette, Christopher Walken

« Into the wild » est tiré d’une histoire vraie, celle de Christopher McCandless, un jeune et brillant étudiant américain, promis à un avenir tout tracé mais qui va décider de rompre avec le modèle de société moderne, de quitter le confort de sa vie bourgeoise et de traverser les Etats Unis à la recherche de valeurs plus pures, plus vraies, de l’Arizona à l’Alaska... Un périple initiatique marqué par des rencontres, qui changeront sa vie, pour le meilleur et le pire...

« Seven » raconte comment deux policiers aux méthodes et à la vie très différentes, vont devoir faire équipe pour démasquer un abominable psychopathe qui tue ses victimes en fonction des 7 péchés capitaux, mettant en scène leur mort dans des conditions atroces... Qui est-il ? Que veut-il ? Jusqu’où s’arrêtera son plan diabolique ?





Pour découvrir les 5 films cultes de l'invité... il suffit d'écouter l'émission. Sans oublier les confidences de nos invités. Bienvenue dans Les Essentiels Ciné.