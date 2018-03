publié le 30/12/2016 à 07:00

Les fans de cinéma ont pu se régaler cette année. Amateurs de productions en tout genre, films d'auteur ou blockbusters, il y en a eu pour tous les goûts. Parmi les innombrables films sortis au cinéma cette année, certains ont davantage marqué les esprits du public. Entre les films primés aux César et aux Oscars, ou encore, à Cannes, ceux qui ont explosé les scores du box-office ou les longs-métrages qui ont résonné jusque dans l'actualité, au-delà de la fiction, la liste des films marquants sortis en 2016 est longue.



La rédaction du service culture de RTL.fr en a retenu 24 sur les quelque 1.630 productions présentées dans les salles obscures. Parmi eux, du septième art français, souvent engagé, des super-productions très attendues avec beaucoup d'entrées ou encore des créations hollywoodiennes qui ont fait autant de bruit que leurs effets spéciaux.

De l'engagement dans l'Hexagone

Le cinéma français a été marqué cette année par la production d’œuvres engagées. Parmi elles, Merci patron (février 2016) a fait beaucoup parler lors de sa sortie. Son réalisateur, le journaliste François Ruffin, retrace dans un documentaire l'histoire incroyable de Jocelyne et Serge Klur, licenciés après la fermeture d'une filiale du groupe LVMH, qui appartient au milliardaire Bernard Arnault. C'est de ce film qu'est ensuite né le mouvement contestataire pacifique et anti-loi travail, Nuit Debout.

La Fille de Brest, sorti en fin d'année, retrace lui le scandale du Médiator à travers la médecin qui a tout dévoilé, Irène Franchon. Le film a été salué comme un thriller médical et humain, signé Emmanuel Bercot, qui raconte les dessous d'un scandale sanitaire mais aussi d'une lutte inégale de David contre Goliath.



Caméra d'or au Festival de Cannes, Divines fait la part belle aux jeunes filles des quartiers difficiles. Plein de girl power, ce premier film de Houda Benyamina a révélé de jeunes actrices talentueuses, à l'instar de Oulaya Amamra, que l'on risque de recroiser au cinéma dans le futur. On retient également Elle, de Paul Verhoeven, nommé au Golden Globes dans deux catégories. Un thriller haletant avec une Isabelle Huppert au sommet de son art. Aussi dans la liste, Réparer les vivants, adaptation du roman de Maylis de Kerangal, et Mal de Pierres, porté par Marion Cotillard.

Des super-productions très attendues

Du côté des mondes fantastiques, de super-héros ou dans une galaxie très très lointaine, de nombreuses super-productions avaient été annoncées longtemps à l'avance et étaient donc très attendues par les fans. Le meilleur exemple est sans aucun doute celui de Star Wars : Rogue One. Le spin-off qui se situe entre les épisodes 3 et 4 de la saga était prévu depuis plus d'un an et demi dans la tête des fans avant de débarquer le 14 décembre dans les salles obscures.



Un autre univers fascinant a rouvert ses portes cette année : celui d'Harry Potter. Cinq ans après la sortie de l'ultime volet de la saga en 2011, les fans du monde magique ont pu retrouver l'univers qui se partage entre sorciers et Moldus avec Les Animaux fantastiques. Toujours dans un univers fantastique, le film produit par Tim Burton, Alice de l'autre côté du miroir, propose une héroïne plus déterminée et libre que jamais, sur fond d'aventures cocasses et touchantes, où la famille reste un élément central. En parlant de Tim Burton, le cinéaste a fait son grand retour derrière la caméra avec Miss Peregrine et les Enfants particuliers venu enchanter les spectateurs au début de l'automne.



Le troisième volet de Captain America, Civil War, a replongé les amateurs du style dans les explosions et les super-héros hollywoodiens en avril dernier. Entre les combats, les anciens et les nouveaux héros, le film est intense. Certains l'ont même qualifié de "meilleur film Marvel". Deadpool sorti en début février a déridé les fans de Marvel avec son anti-héros décalé et décapant qui casse les codes du genre. Autre grosse ambition : Doctor Strange, qui vaut indéniablement le détour malgré une intrigue un peu saturée.

Les autres succès entre divertissement et films d'auteur

À Hollywood, il n'y a pas que baguette magique et super-pouvoirs, il y a aussi des super-acteurs. Leonardo DiCaprio a enfin été récompensé de la précieuse statuette comme Meilleur acteur aux Oscars grâce à son interprétation largement saluée dans The Revenant. Quentin Tarantino était aussi de retour en début d'année avec son western moderne sous le format d'un huis clos, Les Huit salopards. Meilleur film aux Oscars 2016, Spotlight retrace la longue investigation des journalistes américains qui ont mis en lumière un scandale de pédophilie dans l'Église catholique de Boston.



Cette année a aussi été marquée par le dernier film de Xavier Dolan. Avec un casting à couper le souffle, Juste la fin du monde a partagé les spectateurs et les journalistes spécialisés. Parfois "bouleversant", "grandiose" et d'autres fois "insupportable", le long-métrage du Québécois a suscité des critiques parfois vives, mais jamais l'indifférence. Aussi présenté à Cannes en mai 2016, Moi, Daniel Blake, de Ken Loach a remporté la précieuse Palme d'Or. The Danish Girl consacré à Einar Wegener, le premier transgenre de l'histoire, s'est aussi distingué de part sa qualité et un Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle.



Sur un ton plus léger, les spectateurs de 2016 ont pu avoir le plaisir de retrouver l'héroïne prise dans des relations à rebondissement et plus connue sous le nom de Bridget Jones. Le troisième volet de ses aventures sentimentales a rassemblé les foules début octobre, même sans Hugh Grant. 2016 signe aussi le retour inattendu d'un film qui a bercé la génération 90 : S.O.S Fantôme. Disney a remis le légendaire Livre de la jungle au goût du jour, avec de vrais comédiens, et a fait voyager les enfants dans la chaleur de la Polynésie française avec sa nouvelle héroïne : Vaïana. La barre est haute pour 2017, qui devrait quand même s'en sortir avec déjà de belles productions prévues.