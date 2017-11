publié le 17/11/2017 à 12:19

À un an de la sortie du nouveau film Les Animaux Fantastiques, conçu par J. K. Rowling, Warner Bros et Pottermore ont dévoilé de nombreux détails. Après une confirmation de la date de sortie du film, la révélation du titre Les Crimes de Grindelwald, une photo de groupe pleine d'enseignements a été publiée. Il s'agit de la première et seule image officielle du nouveau casting pour l'heure.



Cette image présente les personnages principaux de l'intrigue. Le groupe est encadré par deux sorciers célèbres : Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald. Ces anciens amis (voire amants) sont désormais des ennemis mortels. Dumbledore est un professeur de métamorphose à Poudlard, sage et respecté, décidé à faire de la tolérance et de la bonté ses valeurs cardinales. Gellert Grindelwald, lui, ne comprend pas pourquoi les sorciers doivent se cacher des Moldus dans le monde. D'après sa pensée, les mages sont supérieurs aux humains sans magie et ils devraient les dominer et gérer les affaires du monde, pour "le bien commun".

Cette opposition va sculpter la saga des Animaux Fantastiques sur 5 longs-métrages. Après un premier film introductif, Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald devrait nous plonger dans le cœur de l'action le 16 novembre 2018.

Jude Law est Albus Dumbledore

Il est la star incontestée de ce nouveau casting, probablement l'acteur le plus connu avec Johnny Depp. Jude Law devra prendre la suite de deux monstres sacrés du cinéma britannique : Richard Harris et Michael Gambon. Ils ont interprété le vieux sorcier aux allures de Merlin dans les films Harry Potter, Gambon prenant la suite de Harris après le décès de ce dernier en 2002.



Jouer Dumbledore n'est pas une maigre affaire. Il est l'un des personnages préférés de J. K. Rowling et des millions de fans de Hary Potter. L'interprétation froide et colérique de Michael Gambon lui avait valu quelques critiques alors que Richard Harris capturait à la perfection l'intelligence et la drôlerie du directeur de Poudlard.



Jude Law en Albus Dumbledore Crédit : WB/Pottermore

Jude Law aura l'avantage de ne pouvoir être comparé aux livres. Son interprétation sera plus libre. On imagine le jeune Albus moins calme et sage, surtout lorsqu'il s'agira de combattre son ancien "très proche ami" Gellert Grindelwald.

Le frère de Norbert et son ancien amour

Le héros des Animaux Fantastiques, Norbert Dragonneau, a un frère. Il a été évoqué lors de son audition devant la Présidente de MACUSA et le Ministre de la Magie britannique dans le premier film. Dans la photo de groupe du deuxième film, on peut enfin découvrir son visage sous les traits de Callum Turner. Theseus Scamander a tout du fils parfait. C'est un héros de guerre et il est à la tête du Bureau des Aurors du Ministère de la Magie. Son frère Norbert, asocial, renvoyé de Poudlard, fasciné par ses créatures, fait pâle figure à côté du beau et célébré Theseus.



On imagine une relation fraternelle fondée sur la jalousie. Pour renforcer ce sentiment, Theseus apparaît au bras de Leta Lestrange (Zoë Kravitz). Du premier film (et des talents télépathiques de Queenie), on sait que Norbert était amoureux de la jeune Leta, dont il conserve un portrait. Elle est désormais fiancée à son frère. Le renvoi de Norbert Dragonneau est directement lié à une expérience menée par Leta au sein de l'école. Pour la protéger, Norbert a endossé seul la responsabilité de cet accident.

Leta Lestrange et Theseus Dragonneau Crédit : WB/Pottermore

La famille Lestrange est aussi une lignée très célèbre de sorciers que les fans connaissent bien. Elle est l'une des 28 familles dont le sang est "le plus pur". Ses membres (dont Bellatrix Lestrange jouée par Helena Bonham Carter) ont souvent été des mages noirs et la famille a soutenu Lord Voldemort dans la première et seconde grande guerre. Leta sera-t-elle l'exception à la règle ?

Credence est vivant

Il avait pourtant été atomisé par la totalité des Aurors de la ville de New York à la fin des Animaux Fantastiques, et pourtant, Credence est de retour. Le jeune homme incarné par Ezra Miller semble avoir survécu l'attaque. Après tout, il est un Obscurus (un sorcier qui a refoulé ses pouvoirs magiques) singulier. Les Obscurus meurent en général autour de l'âge de 10 ans mais lui, survit. Sa résilience et sa puissance le rendent dangereux mais aussi très intéressant pour Gellert Grindelwald...

Qui détient la baguette de Sureau

La baguette la plus puissante du monde, et l'une des Reliques de la Mort, apparaît dans la main de Gellert Grindelwald. Le sorcier l'a déjà dérobé au fabricant de baguette Gregorovitch et semble utiliser sa puissance pour façonner ses noirs desseins de conquête du monde. Un autre visuel de la Warner Bros montrait deux baguettes côte à côte. On comprend désormais qu'il s'agit de la Baguette de Sureau de Grindelwald et d'une baguette sombre au design similaire appartenant à Albus Dumbledore.



Il faudra sans doute attendre le quatrième ou cinquième film pour découvrir "le plus grand duel de l'Histoire de la magie", duel durant lequel Dumbledore a vaincu Grindelwald et acquis la Baguette de Sureau.

Les Maledictus

J. K. Rowling agrandit encore un peu son univers magique en incorporant de nouvelles notions et de nouvelles créatures. Pour Les Crimes de Grindelwald, l'écrivaine et scénariste des films a développé l'idée des Maledictus. Ces individus sont porteurs d'une malédiction du sang qui les destine à se transformer en bête en phase terminale. L'actrice Claudia Kim interprétera une jeune femme Maledictus. Elle devrait être présentée comme l'une des curiosités d'un Cirque magique tenu par Ólafur Darri Ólafsson qui jouera le personnage de Skender.



Credence et la Maledictus Crédit : WB/Pottermore

Dans la photo de groupe, elle semble très proche du jeune Credence. Sans doute sera-t-il très sensible à sa condition de bête curieuse emprisonnée et cherchera-t-il à la libérer. Une relation romantique entre les deux mal-aimés ne semble pas impossible.

Des anciens personnages et des nouveaux

Les quatre héros principaux des Animaux Fantastiques, Norbert, Tina, Queenie et Jacob, seront aussi du spectacle. L'action devrait se dérouler en Europe et les deux sœurs américaines ainsi que Jacob (qui n'a probablement pas perdu la mémoire à la fin du premier film) devraient rendre visite à Norbert pour la sortie du livre qui le rendra célèbre : Les Animaux Fantastiques et où les trouver.

A newly published author must have a book launch party. Newt Scamander has been busy. #MagicInProgress #FantasticBeasts #WizardingWednesdays pic.twitter.com/lvS4TiZXpJ — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) 1 novembre 2017

On sait aussi qu'on reverra la Présidente de MACUSA, Seraphina Picquery (Carmen Ejogo) dans le film. Elle devrait intervenir pour empêcher la fuite de Grindelwald pourtant arrêté à la fin du premier film. Mr Abernathy (Kevin Guthrie) qui supervise les sœurs Goldstein au ministère sera aussi de retour.



L'action se déroulera à New York, Paris et Londres. L'action en France permettra sans doute de découvrir l'alchimiste Nicolas Flamel (celui qui est responsable pour la pierre philosophal du premier tome de Harry Potter). Celui qui a découvert l'Elixir de longue vie sera interprété par Brontis Jodorowky.



Le film sera riche en seconds rôles. La comédienne Jessica R. Williams (The Daily Show) aura un rôle pour l'heure inconnu. Wolf Roth jouera un certain Spielman, Victoria Yeates sera Bunty, Derek Riddell sera Torquil Travers, Poppy Corby-Tuech sera Rosier et Cornell S. John interprétera Arnold Guzman. Les noms Travers et Rosier sont connus des fans puisque leurs descendants étaient des Mangemorts proches de Voldemort.



Il n'est pas non plus impossible que d'autres acteurs jouent les rôles de Dumbledore et Grindelwald adolescents pour expliquer leur lien. Les lecteurs de Harry Potter et les Reliques de la Mort, connaissent déjà - en partie - cette relation mais de nombreuses zones d'ombre demeurent.