publié le 31/03/2017 à 11:38

Le teen drama fait son grand retour. Après avoir été un genre phare des années 90 et du début des années 2000, les séries pour adolescents ont été un peu oubliées dans les années 2010. Mais le teen drama fait peau neuve : après l'arrivée de Riverdale sur CW et sur Netflix en janvier dernier, c'est au tour de 13 Reasons Why de débarquer sur nos écrans. Première série pour ado créée par Netflix, elle s'annonce hautement addictive.



Si elle débarque peu de temps après Riverdale, elle ne doit pas y être comparée. Si elles s'ouvrent toutes les deux sur la mort d'un(e) adolescent(e), 13 Reasons Why est bien plus sombre et bien moins glamourisée. Elle aborde surtout des thématiques difficiles et qui sont souvent absentes des séries pour teenagers. La série est inspirée du best-seller pour jeunes adultes de Jay Asher, publié en 2007.



1. Le suicide d'une adolescente

Fait inhabituel dans une série pour adolescents, 13 Reasons Why parle du suicide d'une jeune fille. Hannah Baker est une lycéenne qui, en apparence, a tout pour être heureuse mais, victime de harcèlement, elle se suicide. Un de ses camarades de classe, Clay Jensen, reçoit chez lui des cassettes enregistrées par la jeune fille : chacune d'elle évoque une des raisons pour lesquelles elle a choisi de mettre fin à ses jours. Elles sont au nombre de treize.

> 13 REASONS WHY Bande Annonce VF (Netflix // 2017)

"Accroche toi bien, je vais te raconter l'histoire de ma vie. Ou plutôt pourquoi ma vie s'est terminée", explique-t-elle dans ses enregistrements. Alors qu'elle est morte deux semaines auparavant, Hannah semble pourtant plus vivante que jamais : elle est tour à tour heureuse, énervée, triste, en colère, amoureuse. Mais elle l'invite à chercher ce qui se cache derrière ses mots et à se rendre compte qu'un détail peut tout faire basculer.



Ami(e)s, ennemi(e)s, enseignants, adultes de son entourage, les treize personnes qu'elle évoque sont autant de suspects possibles. Ceux qui l'ont harcelée, qui se sont moqués d'elle, qui l'ont ignorée ou maltraitée sont tous fautifs. Du sportif bodybuildé aux délégués des élèves, ils ont tous une part d'ombre que Hannah va révéler dans ses enregistrements. Elle est la narratrice de son histoire, que nous revivons avec elle sous forme de flashbacks.

2. Une adaptation du teen drama

13 Reasons Why joue avec les codes des teen dramas. L'intrigue a beau se jouer dans l'enceinte du lycée Liberty High School, elle s'éloigne des problèmes typiques du genre. Ses personnages sont tous des adolescents mais 13 Reasons Why leur donne une profondeur de caractère peu commune. Si certains des protagonistes sont des clichés, d'autres ont des facettes plus inattendues. Alex veut faire partie du groupe populaire, Ryan n'arrive pas à cacher sa solitude et Bryce est un sportif avec un grand sens de la morale.

Hannah explique à Clay les 13 raisons qui l'ont poussé à se suicider

La série a beau donner plus de profondeur à ses personnages, elle n'en oublie pas leurs principales préoccupations de lycéens. La difficulté de déclarer ses sentiments amoureux, le besoin de reconnaissance grâce à la popularité, les relations difficiles avec les parents... 13 Reasons Why n'oublie pas que ses protagonistes sont avant tout des adolescents. En mélangeant sujets graves et préoccupations plus légères, elle réactualise le teen drama et l'inscrit dans notre époque, beaucoup moins édulcorée.

3. Une intrigue qui n'est pas tendre

13 Reasons Why s'adresse aux adolescents, mais son intrigue peut être difficile. En nous faisant vivre l'histoire d'Hannah à travers ses yeux, elle nous plonge dans le harcèlement dont elle a été victime et nous fait prendre conscience de la dureté de certaines paroles. Elle nous apprend que des mots, qui peuvent paraître anodins, peuvent avoir un effet dévastateur lorsqu'ils sont mis bout-à-bout. La série ne cherche pas à embellir la réalité, ni à minimiser le harcèlement ou le ressenti de la victime. Elle en fait la conséquence de comportements banalisés, vécus ou adoptés par de nombreux adolescents.



Les raisons pour lesquelles Hannah s'est suicidée sont aussi un moyen, pour les personnages, d'évoluer. En racontant son expérience, elle analyse aussi, en profondeur, les personnes qui l'entourent et pourquoi elles se sont comportées de cette manière. Avec une intrigue intense et des protagonistes mystérieux, 13 Reasons Why redore l'image du teen drama.