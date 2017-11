publié le 11/11/2017 à 10:35

Préparez-vous à des parties d'une toute autre dimension. Avec la console Xbox One X, nouvelle née de la maison Microsoft, les jeux promettent de passer à la vitesse supérieure en qualité. En effet, les technologies 4K et HDR permettent un nombre d'images par seconde amélioré et une meilleure fluidité. Pour l'occasion, plus d'une centaine de jeux vont être optimisés.



Parmi les stars de ces prochains jeux améliorés, Assassin's Creed Origins, nouveau volet de la saga Assassins qui nous plonge au temps des Pharaons, Call of Duty WWII (où l'actrice Ludivine Sagnier prête sa voix à une héroïne) et Injustice 2 où vous incarnez les plus grands héros de DC Comics lors d'épiques combats.

On note aussi FIFA 18, le prochain Star Wars Battlefront II (sortie le 14 novembre) Dishonored 2, sans oublier Final Fantsay XV et Evil Within II. Vous l'aurez compris, des jeux "plus anciens" seront liftés pour la Xbox One X.

Plus d'une cinquantaine de jeux boostés pour la Xbox One X sont disponibles ce mois-ci. D'autres sont à prévoir pour le reste de l'année comme Far Cry 4 et 5, Dragon Ball FighterZ

et Minecraft.