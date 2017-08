publié le 04/08/2017 à 17:28

Xavier Dolan sait qu'il est attendu au tournant. C'est certainement pour ça que le fils prodigue du cinéma reste énigmatique sur son prochain film, The Death and Life of John F. Donovan. Scénariste, réalisateur, acteur, le jeune homme de 28 ans a multiplié les casquettes depuis le début de sa carrière, en 2006.



Son parcours a depuis été fulgurant : il a déjà réalisé sept films (dont le premier alors qu'il avait à peine vingt ans), il a notamment reçu le Prix du Jury pour Mommy à Cannes en 2014, le Grand Prix à Cannes deux ans plus tard pour Juste la fin du monde, ainsi que le César du meilleur réalisateur en 2017 pour ce même film.

Depuis que le cinéaste a annoncé la préparation de son septième long-métrage, les cinéphiles sont à l’affût du moindre indice que veut bien laisser échapper le jeune réalisateur. Mercredi 2 août, Xavier Dolan a néanmoins publié sur Twitter des premières affiches mettant l'eau à la bouche de ses fans les plus fidèles.

Un casting cinq étoiles

Pour les besoins de The Life and Death of John F. Donovan, Xavier Dolan a parfaitement su s'entourer. Le personnage principal est incarné par Kit Harington, le fameux Jon Snow de Game of Thrones. Il est rejoint par Jessica Chastain, qui tient le rôle d'une redoutable rédactrice en chef, un mélange de Miranda Priestly dans Le Diable s'habille en Prada ou Cruella d'Enfer, interprétée par Glenn Close.

À leurs côtés, on retrouve d'immenses acteurs tels que Susan Sarandon, mondialement connue pour son rôle dans Thelma & Louise, interprétera la mère de John F. Donovan, tout comme Natalie Portman, récemment nominée aux Oscars pour son rôle dans Jackie. On pourra également apercevoir Michael Gambon, qui jouait Dumbledore dans Harry Potter, et le jeune Jacob Tremblay qui avait ému le grand public avec sa prestation dans le film Room.



Dans une interview donnée à Vanity Fair, Xavier Dolan détaille la relation qu'il entretient avec ces acteurs qu'il admire : "La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est de voir le mur qui me séparait des personnes que j'admire se fissurer petit à petit. Pendant un temps, c'était difficile de les approcher, car je n'étais personne. Mais j'avais de l'ambition et je rêvais de travailler avec ces acteurs."

Un drame énigmatique

Après avoir adapté la pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce avec Juste la fin du monde, Xavier Dolan se lance dans un nouveau drame relativement mystérieux, le premier tourné en anglais par le réalisateur. On suivra les réactions des différents personnages apprenant le décès de John F. Donovan, une vedette de la télévision. L'un d'eux, jeune acteur (incarné par Jacob Tremblay), se remémore alors la relation épistolaire et secrète qu'il a entretenu avec ce dernier alors qu'il était encore enfant. Sa mère sera jouée par Natalie Portman.



Xavier Dolan a ainsi expliqué que le film suivrait en parallèle la relation entre l'acteur et le fan, avant qu'elle ne soit exposée par la rédactrice en chef d'un tabloïd. Celle-ci mettra en péril leur amitié et bouleversant leur vie. Si le long-métrage n'a pas encore droit à une date de sortie au cinéma, les cinéphiles commencent déjà à brûler d'impatience.

