publié le 01/03/2017 à 13:48

C'est l'un des films les plus attendus de ce début d'année. Trainspotting 2 de Danny Boyle sort en salles ce mercredi 1er mars. 21 ans après, le cinéaste britannique retrouve l'univers de son film devenu culte. Qu'ont bien pu devenir Renton, Sick-boy et les autres anti-héros marginaux et toxicos ? Vont-ils se retrouver et faire face à la rancœur qui les hante depuis deux décennies, sur fond de trahison et d'histoire d'argent ?



Ce drame est nostalgique mais jamais passéiste, drôle et émouvant à la fois, notamment quand les personnages tentent faire face leurs démons. Ewan McGregor, Robert Carlyle et tous les autres sont de retour dans Trainspotting 2, avec toujours une bande originale d'enfer où on peut entendre la crème de la pop-rock anglo-saxonne des années 70-80.

Après Trainspotting 2, il convient de signaler la sortie de À ceux qui nous ont offensés, un film britannique avec Michael Fassbender (vu dans Shame et Prometheus), sur les petits et grands malheurs d'une famille de cambrioleurs. Du cœur et de la dureté dans ce beau portrait d'un papa gangster.

Grand Corps Malade signe un film avec un humour ravageur

Et puis 20th Century Women avec Annette Bening et Elle Fanning, autre saga familiale dans laquelle la maman célibataire d'un ado dans la Californie des années 70 va tenter d'éduquer son fils avec l'aide de deux jeunes femmes, pour développer son ouverture d'esprit.



On termine avec un coup de cœur, Patients, le premier film du slameur Grand Corps Malade. Aidé par Mehdi Idir, il adapte ici son livre dans lequel il raconte comment, jeune espoir du basket il s'est retrouvé temporairement tétraplégique suite à un accident, puis en convalescence dans un centre de rééducation, avant de découvrir la force des mots et de devenir un artiste reconnu. Le film suit cette convalescence avec douleur, mais surtout un humour ravageur dans une mise en scène inspirée.