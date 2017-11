publié le 12/11/2017 à 08:24

Fans de The Walking Dead, si vous n'avez pas envie de savoir ce qu'il se passera dans le prochain épisode de la saison 8, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers.



Carol s'apprête à réaliser une dangereuse mission. Dans l'épisode 4 de la saison 8, intitulé Some Guy, la survivante va infiltrer une base des Sauveurs. Ce nouvel extrait dévoilé par la chaîne américaine AMC, qui diffuse la série, nous donne plus de détails. On y découvre Carol aux aguets dans un couloir, prête à tirer sur ses ennemis. Elle a réussi à s'introduire dans le QG, après l'attaque des Sauveurs survenue à la fin de l'épisode 3.

L'instant est pesant et la musique est angoissante. On entend un rythme cardiaque qui s'accélère, probablement celui de Carol, à mesure qu'un Sauveur se rapproche de sa cachette. La vidéo s'arrête au moment où Carol pourrait passer à l'action : dégainer son arme et achever ses ennemis. Un moment qui fera sans doute vibrer les fans et qui devrait permettre à la survivante de montrer à quel point elle est une excellente guerrière.